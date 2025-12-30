Составлен список фильмов для просмотра всей семьей в новогодние праздники

Новогодние каникулы — отличная возможность провести время с детьми во время длинных выходных, когда можно собраться всей семьей и посмотреть с чашкой чая что-то уютное и праздничное. Какие фильмы для этого подойдут лучше всего?

«Гринч — похититель Рождества», 2000 год

Жители сказочного Ктограда обожают праздники, особенно Рождество. В пещере на соседней горе обитает зеленый мохнатый гуманоид по имени Гринч. Он ненавидит шумиху и мечтает испортить торжество. Лишь дочь почтальона Синди уверена, что Гринч не злой, а просто обиженный. Девочка хочет принести праздник и в его дом. В основе фильма Рона Ховарда — популярная детская сказка Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». Она в первую очередь учит маленьких читателей не судить человека по внешности. За плотным слоем зеленой шерсти и неказистой гримасой Гринча скрывается доброе сердце. Роль Гринча в тоннах грима исполнил Джим Керри.

«Морозко», 1964 год

Кроткая и очень добрая девушка Настенька часто терпит гнет мачехи. Злая женщина балует только свою родную дочь Марфушку и хочет поскорее избавиться от падчерицы. Однажды ей это удается: Настенька оказывается одна в зимнем лесу. Там под одной из елей замерзающую Настеньку обнаруживает Дед Мороз, или, как его здесь называют, Морозко. Он испытывает ее холодом, но в ответ слышит только слова смирения. Настенька почти умирает от холода, но Морозко, надев на Настеньку свою шубу, на самоходных санях везет ее в свой терем.

Фильм Александра Роу был отмечен призом «Лев святого Марка» на 17-м Международном венецианском кинофестивале в программе юношеских и детских фильмов.

Эдуард Изотов в роли Ивана и Наталья Седых в роли Настеньки в фильме «Морозко», 1965 год Фото: РИА Новости

«Один дома», 1990 год

«Один дома» — главный символ западного рождественского кино. Это история восьмилетнего Кевина Маккаллистера, которого случайно оставили одного дома во время поездки семьи в Париж. Сначала Кевин наслаждается неожиданной свободой, но вскоре ему приходится противостоять грабителям, решившим ограбить дом.

Режиссер Крис Коламбус и его команда приложили много усилий, чтобы передать на экране неповторимую атмосферу праздника. Дом Маккаллистеров, в котором разворачивается основное действие фильма, был полностью оформлен в традиционных рождественских цветах — красном и зеленом. Эта праздничная цветовая гамма присутствует почти в каждой детали: от ярких елочных украшений и гирлянд до узоров на обоях и занавесках. Благодаря этому зрители с первых кадров погружаются в сказочное настроение.

«Чарли и шоколадная фабрика», 2005 год

Мальчик из бедной семьи по имени Чарли Бакет в канун Рождества выигрывает золотой билет на посещение шоколадной фабрики. Предприятие закрылось много лет назад, но ее владелец — загадочный и немного странный Вилли Вонка — неожиданно открывает двери завода для пяти счастливчиков. Он проводит детям-участникам экскурсию, и только одному из ребят удается получить особенный приз.

За фасадом волшебной сказки о чудо-фабрике кроется трогательная история крепких семейных отношений. Родственники Чарли живут бедно, но среди них царят любовь и взаимоуважение. Это контрастирует с образом Вонки — богачом и знаменитостью, который почти всю жизнь провел в затворничестве во многом из-за детских травм. Еще одно достоинство картины — фирменный стиль Тима Бертона. Вилли Вонку в картине сыграл Джонни Депп.

Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/Global Look Press

«Баба Яга спасает Новый год», 2024 год

Современная российская сказка, действие которой полностью разворачивается в преддверии Нового года. Снежная королева похищает мальчика и угрожает заморозить мир в канун Нового года. Дед Мороз собирает сказочных героев, чтобы остановить ее. Роль Бабы Яги в фильме исполнила Людмила Артемьева.

«Рождественская история», 1983 год

1940 год. Мальчик Ральфи пытается убедить родителей, что лучший подарок на Рождество — винтовка. Взрослые не в восторге от такого желания. В течение нескольких дней перед праздником Ральфи сталкивается с бытовыми трудностями, семейными конфликтами и ожиданием чуда.

Премьера фильма состоялась не на Рождество, а в День благодарения (последний четверг ноября). Несмотря на это, картина стала культовой в США и обязательной к просмотру в зимние праздники. Некоторые телеканалы даже крутят ее в Сочельник 24 часа.

