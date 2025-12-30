Разбил голову молотком и изнасиловал: рецидивист убил сотрудницу ателье

Уроженец Калуги попал под следствие, став подозреваемым сразу по нескольким тяжелым статьям Уголовного кодекса. Мужчине грозит долгий тюремный срок за жестокое избиение сожительницы. NEWS.ru рассказывает, что известно о произошедшем.

Рецидивист-педофил

Калужанин оказался под следствием не в родном регионе. Все последние злодеяния, за которые ему предстоит ответить, он совершил в приграничном регионе — в Курской области. В городе Железногорске он решил построить отношения с местной жительницей.

О злоумышленнике известно, что ранее он отбывал наказание за убийство близкого родственника. Более того, ранее мужчина проявлял признаки склонности к насилию и сексуальным преступлениям. Утверждается, что он — педофил, совершивший преступление против половой неприкосновенности малолетнего ребенка.

Этот эпизод, произошедший до описываемых событий, может серьезно сказаться на том, какой срок для него запросит сторона обвинения.

Женщину спас сосед

В середине мая уходящего года калужанин сначала жестоко избил свою 36-летнюю сожительницу, угрожая ей убийством. Только вмешательство соседа, вовремя появившегося на месте происшествия, спасло женщину от гибели.

«По версии следствия, фигурант 14 мая текущего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире многоквартирного дома по улице Ленина города Железногорска, нанес множественные телесные повреждения своей 36-летней сожительнице, высказывая намерение совершить ее убийство, однако свой преступный умысел не довел до конца, так как сосед потерпевшей открыл входную дверь в квартиру, и фигурант, испугавшись быть уличенным в содеянном, скрылся с места происшествия», — рассказали в СКР.

Бил молотком и насиловал

Уже в следующую ночь, будучи в состоянии алкогольного опьянения, преступник ворвался в ателье на центральной улице города, где напал на 38-летнюю сотрудницу. Нанеся ей удар молотком по голове, он дождался, пока женщина потеряет сознание, и совершил изнасилование.

После этого он дважды снова ударил жертву молотком, от чего она скончалась на месте. Затем убийца похитил банковскую карту погибшей и угнал ее автомобиль.

Побег, ДТП и арест

Пытаясь скрыться от правосудия, преступник добрался до Курска. Там его автомобиль был опознан сотрудниками Госавтоинспекции. При попытке бегства он не справился с управлением и врезался во встречную машину. На месте ДТП злоумышленник был задержан.

В настоящее время по всем эпизодам собрана исчерпывающая доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

