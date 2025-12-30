Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 18:40

Разбил голову молотком и изнасиловал: рецидивист убил сотрудницу ателье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Уроженец Калуги попал под следствие, став подозреваемым сразу по нескольким тяжелым статьям Уголовного кодекса. Мужчине грозит долгий тюремный срок за жестокое избиение сожительницы. NEWS.ru рассказывает, что известно о произошедшем.

Рецидивист-педофил

Калужанин оказался под следствием не в родном регионе. Все последние злодеяния, за которые ему предстоит ответить, он совершил в приграничном регионе — в Курской области. В городе Железногорске он решил построить отношения с местной жительницей.

О злоумышленнике известно, что ранее он отбывал наказание за убийство близкого родственника. Более того, ранее мужчина проявлял признаки склонности к насилию и сексуальным преступлениям. Утверждается, что он — педофил, совершивший преступление против половой неприкосновенности малолетнего ребенка.

Этот эпизод, произошедший до описываемых событий, может серьезно сказаться на том, какой срок для него запросит сторона обвинения.

Женщину спас сосед

В середине мая уходящего года калужанин сначала жестоко избил свою 36-летнюю сожительницу, угрожая ей убийством. Только вмешательство соседа, вовремя появившегося на месте происшествия, спасло женщину от гибели.

«По версии следствия, фигурант 14 мая текущего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире многоквартирного дома по улице Ленина города Железногорска, нанес множественные телесные повреждения своей 36-летней сожительнице, высказывая намерение совершить ее убийство, однако свой преступный умысел не довел до конца, так как сосед потерпевшей открыл входную дверь в квартиру, и фигурант, испугавшись быть уличенным в содеянном, скрылся с места происшествия», — рассказали в СКР.

Бил молотком и насиловал

Уже в следующую ночь, будучи в состоянии алкогольного опьянения, преступник ворвался в ателье на центральной улице города, где напал на 38-летнюю сотрудницу. Нанеся ей удар молотком по голове, он дождался, пока женщина потеряет сознание, и совершил изнасилование.

После этого он дважды снова ударил жертву молотком, от чего она скончалась на месте. Затем убийца похитил банковскую карту погибшей и угнал ее автомобиль.

Побег, ДТП и арест

Пытаясь скрыться от правосудия, преступник добрался до Курска. Там его автомобиль был опознан сотрудниками Госавтоинспекции. При попытке бегства он не справился с управлением и врезался во встречную машину. На месте ДТП злоумышленник был задержан.

В настоящее время по всем эпизодам собрана исчерпывающая доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

