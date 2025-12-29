Кастрированный маньяк: следователь рассказал про странное дело из нулевых

Бывший следователь Вадим Багатурия рассказал в интервью телеканалу «360», как в нулевых взялся за расследование уголовного дела о покушении на изнасилование. Уроженка Крыма явилась в его московский кабинет с историей о маньяке с канцелярским ножом. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Пытал канцелярским ножом

Багатурия рассказывает, что история произошла в период, когда в России была милиция. Девушка обратилась в отдел с заявлением зимой. Она рассказала следователю о маньяке с канцелярским ножиком.

«Она якобы шла по улице. Это был январь. Какой-то мужчина на машине, на советском „Жигуленке“ остановился и предложил ее подвезти. Она не отказалась. Села в машину. Он ее завез куда-то во дворы и достал самый обычный канцелярский нож, который мы можем увидеть в любом офисе. Угрожая этим ножом, он заставил ее пересесть на заднее сиденье. Переместился туда сам. На заднем сиденье под стеклом расположил свечки маленькие. После этого он пытал ее. Этим ножом наносил ей на груди тонкие порезы, на руках. Она буквально подняла свой свитер, я убедился», — вспоминает Багатурия.

Лезвием по члену

Девушка все это время, по ее словам, терпела издевательства над ее кожей, но, как только насильник попытался приступить к половому акту, она уличила момент, схватила нож и отрезала обидчику член.

«Потом, когда он начал двигаться к своему умыслу — удовлетворению внезапно возникшей половой страсти, и в этот священный для насильника момент она этим ножом, который он неосмотрительно оставил на той полочке, где лежали свечи, отсекла ему половой орган. И выбежала из машины», — пересказывает историю бывший следователь.

Нигде не было кастрированного трупа

Со слов заявительницы, она обратилась в милицию лишь спустя некоторое время. Багатурия возбудил дело о покушении на изнасилование, но вскоре после этого разбирательство начало обрастать вопросами.

«Первые нестыковки пошли, когда я начал общаться с судебными медиками: а вообще возможно ли после такой травмы выжить. Все стояли на одном: если он в течение считанных минут не обратился в медицинское учреждение, то невозможно. Я начал обзванивать больницы московские и подмосковные. Нигде не было мужчин с такими обращениями. В морге тоже не сообщали о трупе с подобной особенностью», — рассказывает Багатурия.

Заявительница исчезла

После следователь отправил потерпевшую на судебно-медицинскую экспертизу, после которой состоялся разговор с мужчиной, который обследовал девушку.

«Эксперт мне подсказал: „Слушайте, у меня есть сомнения, что все ее телесные повреждения были нанесены кем-то“», — вспоминает Багатурия.

Следователь все больше сомневался в правдивости истории пострадавшей. В итоге решил вызвать ее к себе на очередной допрос.

«Когда у меня накопился целый мешочек этих сомнений в пользу ее версии, я вызвал ее на допрос. Допросил с пристрастием. И сказал так: „Давайте мы вас отправим на полиграф“. И после этого девушка прекрасная просто исчезла», — говорит сыщик.

Багатурия полагает, что девушка просто решила оценить убедительность выдуманного сценария не у театральных экспертов, а у правоохранительной системы.

«Когда я ее допрашивал, она пояснила, что приехала в Москву из Крыма. Она приехала поступать на факультет сценаристики. Она хотела работать на НТВ — это предел ее мечтаний был. Она хотела попиариться, предлагала журналистов подключить, интервью какое-то дать. Это все привело меня к мысли, что она лжет», — заключает Багатурия.

