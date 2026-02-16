Сценарист Цыпкин оценил игру Ефремова в первом спектакле после освобождения

Михаил Ефремов остался хорошим актером, заявил НСН писатель сценарист Александр Цыпкин. Он отметил, что участие в спектакле «Без свидетелей» стало для артиста настоящим вызовом.

Я бы не сказал, что в нем что-то изменилось радикально. Он как был большим русским актером, так и остался. Возрастные изменения какие-то приходят, как и ко всем. Прекрасный спектакль, хорошая игра, — прокомментировал Цыпкин.

Сценарист подчеркнул, что это был первый выход Ефремова на сцену после освобождения. По его словам, генеральный прогон прошел в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что билеты на премьеру спектакля «Без свидетелей» в театре Никиты Михалкова «Мастерская „12“» закончились, цена варьировалась от 2 до 30 тыс. рублей на официальном сайте. На сторонних платформах остались единичные предложения: в бельэтаже — от 13,5 до 48 тыс., в партере цены доходят до 72,9 тыс.