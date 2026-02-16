Зимняя Олимпиада — 2026
Сценарист Цыпкин оценил игру Ефремова в первом спектакле после освобождения

Сценарист Цыпкин: Михаил Ефремов остался хорошим актером

Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра Мастерская «12» Никиты Михалкова Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра Мастерская «12» Никиты Михалкова Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»
Михаил Ефремов остался хорошим актером, заявил НСН писатель сценарист Александр Цыпкин. Он отметил, что участие в спектакле «Без свидетелей» стало для артиста настоящим вызовом.

Я бы не сказал, что в нем что-то изменилось радикально. Он как был большим русским актером, так и остался. Возрастные изменения какие-то приходят, как и ко всем. Прекрасный спектакль, хорошая игра, — прокомментировал Цыпкин.

Сценарист подчеркнул, что это был первый выход Ефремова на сцену после освобождения. По его словам, генеральный прогон прошел в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что билеты на премьеру спектакля «Без свидетелей» в театре Никиты Михалкова «Мастерская „12“» закончились, цена варьировалась от 2 до 30 тыс. рублей на официальном сайте. На сторонних платформах остались единичные предложения: в бельэтаже — от 13,5 до 48 тыс., в партере цены доходят до 72,9 тыс.

