Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты MK.RU: ажиотаж на билеты с Ефремовым сделал их недоступными для зрителей

Билеты на премьеру спектакля «Без свидетелей» в театре Никиты Михалкова «Мастерская 12» стали не по карману рядовому зрителю, сообщает MK.RU. Ажиотажный спрос спровоцировало первое появление на сцене актера Михаила Ефремова после освобождения — билеты разошлись за минуты, а цены у перекупщиков взлетели до размеров среднемесячной московской зарплаты.

На официальном сайте театра мест в продаже уже нет, там цена варьировалась от 2 до 30 тыс. рублей. На сторонних платформах остались единичные предложения: в бельэтаже — от 13,5 до 48 тыс., в партере цены доходят до 72,9 тыс.

Для Михаила Ефремова, отбывшего срок и вернувшегося в профессию, эта роль стала первой крупной работой после перерыва. Он выйдет на сцену не в комедийном, а в драматическом амплуа.

Ранее Ефремов посетил закрытое мероприятие в престижном ресторане в центре Москвы, куда прибыл на премиальном минивэне, оформленном на фонд культуры, и в сопровождении охраны. Весь вечер артист провел в VIP-зоне на втором этаже, при этом сопровождающие уточнили, что он находится под федеральной охраной.