Человечина у реки и в лесу: пьяный мужчина расчленил подругу после драки

В Тюменской области под следствием оказался местный житель. Мужчину обвиняют в убийстве и расчленении собутыльницы. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой криминальной истории.

Маленький город и его ужасы

Ялуторовск — небольшой город в 80 километрах от Тюмени. Его населяют чуть меньше 40 тысяч человек. Промышленный город кормится за счет нескольких заводов, наибольшая часть которых задействована в пищевой отрасли.

Хотя город и небольшой, за уходящий год в нем произошло по меньшей мере два громких преступления — военный жестокого избил супругу, из-за чего та скончалась. Осенью убийца отправился в колонию на 11 лет. А в июле в селе Бердюгино 74-летний пенсионер дважды ударил внука ножом. Тот после операции и лечения простил старшего родственника, и деду дали всего лишь два года условно.

Под конец года горожан шокировало еще более жестокое преступление.

Труп возле валежника

В декабре местные жители обнаружили в городе человеческие останки. Они лежали на заснеженной территории лесополосы. Криминальная находка была припрятана у кучи валежника. Другие части тела нашли у реки.

Следователи установили, что тело принадлежало женщине. Злоумышленник расправился с пострадавшей, а после расчленил ее труп и раскидал куски человечины по всему городу.

Вскоре было установлено, что останки принадлежат местной 58-летней женщине. При этом следователи выяснили, что она не выходила на связь с 13 декабря.

Оказалось, что последним, кто видел убитую, был ее 61-летний собутыльник. Мужчина был задержан.

Убил ударом по голове

Во время допроса мужчину из свидетеля сразу же переквалифицировали в подозреваемого. Он не стал утомлять следователей другими версиями и сразу признался, что причастен к убийству с последующим расчленением. С его слов, на преступление он пошел «под градусом». Судя по всему, он не планировал убивать знакомую, а всего лишь не рассчитал силы и нанес слишком сильный удар по голове.

«По версии следствия, в ночь на 13 декабря 2025 года обвиняемый распивал спиртные напитки со своей 58-летней знакомой в квартире, расположенной по улице Заводской в городе Ялуторовске. В процессе застолья между ними возникла конфликтная ситуация, вследствие которой обвиняемый причинил женщине смертельные травмы головы. Желая скрыть следы содеянного, фигурант предпринял меры по уничтожению останков жертвы. Впоследствии фрагменты тела были найдены местными жителями», — рассказали в СКР.

Сейчас местному жителю предъявлено обвинение по статье об убийстве. Если у него имеется криминальное прошлое, то суд может назначить наказание вплоть до пожизненного. Но если это первое убийство обвиняемого, то санкции могут варьировать от 6 до 20 лет колонии.

