Педофил на коляске: мать помогала сожителю насиловать дочку на камеру

В Подмосковье супруг и его жена получили по 20 лет колонии за то, что творили с ребенком. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Отчим на коляске

Девочка, которая оказалась в центре криминальной истории, родилась в подмосковной Кашире в 2007 году. Когда ей исполнилось шесть лет, мама связалась с мужчиной, имеющим инвалидность первой группы. Он мог передвигаться только на коляске.

Уже в августе новый отчим начал себя странно вести. Мужчина принуждал девочку к различным интимным практикам. В тот же период мать не только не заступилась за ребенка, но начала давить на дочку, требуя воплощать эротические фантазии растлителя.

В пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области уточнили, что отчим часто угрожал падчерице, требуя заниматься с ним сексом. Судя по статьям, которые инкриминировали педофилу, он позволял себе все формы насилия в отношении девочки.

Мама-оператор

Мать пострадавшей уже с 2013 года периодически выступала видеооператором во время актов насилия над ребенком. Иногда мужчина снимал ролики самостоятельно. Также подельница педофила запугивала девочку, чтобы та никому не рассказывала о происходящем в их квартире.

«Мать содействовала совершению указанных преступлений устранением препятствий, а также облегчением их совершения, а именно, имея родительский авторитет, убеждала свою дочь не оказывать П. сопротивления при совершении насильственных действий сексуального характера, а также убеждала дочь не сообщать об этом иным лицам, в том числе сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе судебной системы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мать присоединилась

В 2019 году, когда девочке исполнилось 12 лет, семейная пара решила монетизировать свои преступления. В итоге квартира превратилась в порностудию, а отснятые ролики продавали в даркнете.

«С 2019 по 2024 год И. и П., с целью извлечения незаконного денежного дохода, осуществили изготовление материалов, содержащих порнографические изображения малолетней потерпевшей и их последующего распространения», — рассказали в пресс-службе.

Мать пострадавшей к тому моменту уже не ограничивалась тем, что была свидетелем и оператором сцен насилия. Она начала сама непосредственно участвовать в насилии.

«Мать несовершеннолетней потерпевшей производила фото- и видеосъемку обнаженной дочери и насилие сексуального характера. За денежное вознаграждение порнографические материалы передавались приобретателям», — говорится в отчете Фемиды.

На двоих 40 лет колонии

Судя по картотеке Каширского городского суда, дело поступило на рассмотрение 29 сентября. Предположительно, дело было заведено в то время, когда пострадавшая уже достигла совершеннолетия.

Приговор вынесли в среду, 24 декабря. Судили пару по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и съемках запрещенного контента с детьми. Мать также была осуждена за неисполнение родительских обязанностей.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Инвалидность педофила не стала основанием для смягчения приговора. Растлитель отправится в исправительную колонию строгого режима на 20 лет, два года из которых проведет в тюремных условиях.

Матери также назначено 20 лет лишения свободы, но отбывать их она будет в колонии общего режима, поскольку для женщин в российской пенитенциарной системе не предусмотрены строгие условия заключения. Но два первых года женщина будет отбывать без права свободного передвижения за пределами камеры.

