30 декабря 2025 в 13:27

Три трупа у самогонного аппарата: что известно о ЧП в Люберцах

Арендатор подозревается в том, что заживо сожгла троих человек, включая хозяина квартиры в Подмосковье. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой криминальной истории.

«Не нравится — вали»

39-летняя Наталья снимала в Люберцах комнату у своего знакомого. Тот часто проводил дома вечеринки с алкоголем. Так и в один из дней к нему пришли двое знакомых.

Очередная попойка сильно мешала женщине спать. Она пыталась по-хорошему решить вопрос, и ее последней точкой кипения стала фраза хозяина квартиры: «Не нравится — вали».

Однако деньги за аренду были оплачены на месяц вперед, а договора на руках у квартиросъемщицы не было. Такой расклад Наталью не устроил и она решила мстить.

Сгорели заживо

По версии следствия, женщина отправилась в магазин, купила бензин, облила постель и мебель, подожгла с помощью спички, после чего ушла из квартиры, заперев ее на ключ. Пламя тут же охватило всю квартиру, а запертые внутри мужчины сгорели заживо.

Подозреваемую в поджоге задержали и СК Подмосковья возбудил в отношении нее уголовное дело за убийство с особой жестокостью. Поскольку погибли более трех человек, женщине грозит максимальный срок — до 20 лет колонии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Долги на квартире

Telegram-канал «Законник» уточняет, что погибший мужчина по документам вовсе не являлся собственником. Владела недвижимостью некая женщина. Есть вероятность, что против Натальи также будет заведено дело об уничтожении чужого имущества.

Кроме того, известно, что на квартире висел крупный долг за жилищно-коммунальные услуги — 116 тысяч рублей. По данным «ЧП НТВ», мужчина, которому обвиняемая платила за аренду, гнал в квартире самогон.

29 декабря суд арестовал Наталью. Как минимум до 28 февраля она будет находится в СИЗО. Перед заседанием женщина успела поговорить с адвокатом.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержана 39-летняя женщина. Ей предъявлено обвинение по п. „а, д, е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех человек, совершенное, с особой жестокостью общеопасным способом). Сегодня суд с учетом мнения представителя Люберецкой городской прокуратуры избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2026 года включительно», — подтвердили в подмосковной прокуратуре.

убийства
уголовные дела
пожары
поджоги
Люберцы
Подмосковье
Московская область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
