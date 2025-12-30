Сын показал, где трупы: новые данные о деле богородского маньяка

Жертвами богородского маньяка стали как минимум пять девушек. NEWS.ru рассказывает о новых деталях этого уголовного дела.

Сын рассказал, где трупы

Следователи Главного следственного управления СК по Московской области установили, что Дмитрий Артамошин похитил и подверг пыткам не менее пяти женщин: трем удалось вырваться на свободу, две были убиты.

Тела убитых девушек были обнаружены на приусадебном участке Артамошина: одну из них нашли в компостной яме на глубине около двух метров, вторую — в колодце.

Следствие получило информацию о местах захоронений благодаря совместной работе психологов и криминалистов с девятилетним сыном подозреваемого.

Жена инсценировала исчезновение

Среди пострадавших оказалась и его жена — он принуждал ее к употреблению наркотиков и подвергал сексуальному насилию.

По данным Telegram-канала Baza, после этого женщина решила инсценировать собственное исчезновение, полностью порвала связь с мужем и скрылась, опасаясь за свою жизнь.

Отказался от показаний

О задержании 46-летнего жителя Богородского округа Подмосковья Дмитрия Артамошина стало известно 20 ноября. Ему предъявили обвинения в изнасиловании и убийстве двух жительниц, пропавших в СНТ «Звезда» под Ногинском.

Следователи предполагают, что мужчина накачивал жертв наркотиками и насиловал их. Третьей девушке удалось сбежать. Ногинский городской суд арестовал преступника, а сам Артамошин отказался от дачи показаний.

Изменился три года назад

Коллега Артамошина рассказывал РЕН ТВ, что 10 лет назад мужчина был адекватным человеком, но примерно три года назад начал странно себя вести — проявлял агрессию, перестал водить ребенка в школу. Предполагается, что именно в этот момент мужчина начал употреблять наркотики.

После того как Артамошин смог найти сбежавшую от насилия супругу Полину и забрать у ее родителей их общего сына, он стал использовать ребенка как инструмент давления: шантажировал женщину, приезжал к рехабу, где та проходила лечение, и требовал, чтобы она вышла. Дома он записывал видео с ребенком и отправлял их родственникам Полины.

«Это компульсивное поведение: дерганность, суетливость. Ему начинаешь что-то говорить — он перебивает. Он как будто в своем пространстве находится, не слышит, смотрит сквозь тебя. Никогда не звонил по видеосвязи», — рассказывал коллега обвиняемого.

Мужчина также рассказал, что однажды Дмитрий вывез его в лес на почве конфликта, приковал наручниками к рулю автомобиля, но спустя время отпустил.

Был таким всегда

Другие знакомые утверждают в интервью РЕН ТВ, что мужчина проявлял жестокость и раньше. Его возлюбленной 20 лет назад была женщина по имени Светлана — с ней тот обращался так же, как и с другими своими жертвами.

Кроме того, бывшие соседи Артамошина рассказали о его матери, которую, по их мнению, сын довел до самоубийства. Они также упомянули еще одну женщину, жившую с ним около десяти лет назад, которая ненавидела его.

