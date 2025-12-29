Найдены останки убитых богородским маньяком девушек

В Московской области в рамках расследования уголовного дела в отношении жителя Ногинска обнаружены тела двух девушек, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. По версии следствия, от действий Дмитрия Артамошина, получившего в СМИ прозвище богородский маньяк, пострадали пять женщин.

В результате осмотра территории домовладения мужчины криминалистами с применением поисковой техники в компостной яме на глубине двух метров обнаружено тело одной из девушек, затем в колодце — тело другой, — говорится в публикации.

Обвиняемый искал жертв через сервис объявлений, приглашая их в качестве няни. Установлено, что две девушки были убиты, еще двум удалось сбежать. Также мужчина подвергал насилию и склонял к употреблению запрещенных веществ свою супругу. Долгое время он отрицал причастность к исчезновениям, однако следствие получило ключевую информацию от его малолетнего сына, с которым удалось выстроить доверительный контакт.

В ноябре правоохранительные органы получили обращения от матери 19-летней жительницы города Королева и сестры 25-летней москвички с заявлением о безвестном исчезновении девушек. 20 ноября предполагаемый убийца был задержан.

По мнению бывшего следователя и адвоката Вадима Багатурии, Артамошин может быть виновен и в других аналогичных преступлениях. Эксперт предположил, что выяснение всех обстоятельств этого уголовного дела займет около полутора лет.







