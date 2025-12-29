Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 23:19

Найдены останки убитых богородским маньяком девушек

СК РФ: на участке богородского маньяка найдены тела двух его жертв

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Московской области в рамках расследования уголовного дела в отношении жителя Ногинска обнаружены тела двух девушек, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. По версии следствия, от действий Дмитрия Артамошина, получившего в СМИ прозвище богородский маньяк, пострадали пять женщин.

В результате осмотра территории домовладения мужчины криминалистами с применением поисковой техники в компостной яме на глубине двух метров обнаружено тело одной из девушек, затем в колодце — тело другой,говорится в публикации.

Обвиняемый искал жертв через сервис объявлений, приглашая их в качестве няни. Установлено, что две девушки были убиты, еще двум удалось сбежать. Также мужчина подвергал насилию и склонял к употреблению запрещенных веществ свою супругу. Долгое время он отрицал причастность к исчезновениям, однако следствие получило ключевую информацию от его малолетнего сына, с которым удалось выстроить доверительный контакт.

В ноябре правоохранительные органы получили обращения от матери 19-летней жительницы города Королева и сестры 25-летней москвички с заявлением о безвестном исчезновении девушек. 20 ноября предполагаемый убийца был задержан.

По мнению бывшего следователя и адвоката Вадима Багатурии, Артамошин может быть виновен и в других аналогичных преступлениях. Эксперт предположил, что выяснение всех обстоятельств этого уголовного дела займет около полутора лет.




маньяки
Подмосковье
находки
следствие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хвалила Путина, мечтала о гражданстве РФ: что связывало Бардо с Россией
«Колоссальная угроза»: в ГД заявили об опасности Зеленского для стран мира
Норвежский гроссмейстер снова не справился с гневом
Три человека погибли в Самаре от острого отравления
Латвия достроила «железный занавес» с Россией
Самая дорогая компания мира купила акции ослабевающего техногиганта
Найдены останки убитых богородским маньяком девушек
«Придется прятаться»: Медведев резко осудил действия Зеленского против РФ
Захарова раскрыла ожидания России от перемирия двух азиатских стран
Сбежавшие из Финляндии политики получили в РФ статус беженцев
Захарова указала на усилия США по урегулированию ситуации на Украине
«Мне это не нравится»: Трамп не поддержал удары ВСУ по резиденции Путина
Минобороны подтвердило отражение атаки БПЛА на резиденцию Путина
Обыграл и взбесил Карлсена: что известно о российском шахматисте Артемьеве
Захарова раскритиковала поддержку Украины со стороны Запада
«Под аплодисменты Запада»: Захарова о терактах Киева
Захарова рассказала о неожиданном адресате угроз со стороны Киева
Атаку на резиденцию Путина сочли провокацией против США
«Совет утвердил»: РЖД об инвестпрограмме на 2026 год
«Зеленский превзошел себя»: Мирошник заявил о попытке сорвать переговоры
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.