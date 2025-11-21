Раскрыто, обнаружатся ли новые жертвы «богородского маньяка» Адвокат Багатурия: у «богородского маньяка» могут быть другие жертвы

Житель Богородского округа Подмосковья, который обвиняется в убийстве двух нянь, может быть виновен и в других аналогичных преступлениях, предположил в беседе с NEWS.ru бывший следователь и адвокат Вадим Багатурия, в 2006 году поймавший маньяка Сергея Паладьева. По его словам, выяснение всех обстоятельств этого уголовного дела займет около полутора лет.

Безусловно, жертв в этой истории было больше. Сейчас, на первоначальном этапе расследования, шаг за шагом, жену Артамошина будут обследовать, она будет что-то рассказывать, будут изучать место происшествия, искать образцы ДНК других потенциальных жертв и так далее. На все это уйдет года полтора, не меньше, — выразил мнение Багатурия.

По его словам, улики против предполагаемого «богородского маньяка» появились благодаря счастливой случайности — третьей жертве удалось сбежать. И если бы не это, все могло бы остаться неизвестным на протяжении долгого времени.

Ранее сообщалось, что мужчина якобы заманивал жертв через сайты с объявлениями, предлагая работу няни в СНТ «Звезда». В ноябре правоохранительные органы получили обращения от матери 19-летней жительницы города Королева и сестры 25-летней москвички с заявлением о безвестном исчезновении девушек. 20 ноября предполагаемый убийца был задержан.