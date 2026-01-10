Киев содрогнулся от взрывов на фоне сработавшей воздушной тревоги В Киеве на фоне воздушной тревоги раздались мощные взрывы

В Киеве была объявлена воздушная тревога, после чего в городе раздались мощные взрывы, передает телеканал «Общественное». Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступала.

В Киеве слышны взрывы, — сказано в сообщении.

Ранее также мощный взрыв прогремел в Одессе на юге Украины. По информации источника, на территории Одесской, Днепропетровской и Николаевской областей звучат сирены воздушной тревоги. Другие подробности не уточняются.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ответ на атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам на территории Украины. По данным ведомства, в ударе был задействован ракетный комплекс «Орешник». Все запланированные цели были успешно поражены. Среди них — объекты по производству беспилотных летательных аппаратов и элементы энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу украинского ВПК.

Кроме того, на заседании совета обороны Черниговской области было принято решение о введении первой обязательной эвакуации для жителей 14 приграничных населенных пунктов. По инициативе ВСУ власти планируют в течение 30 дней принудительно вывезти население из четырех общин. Для реализации мер задействованы все экстренные службы.