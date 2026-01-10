Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 01:39

Макрон попытался заручиться поддержкой партий в вопросе Украины

Monde: Макрон обговорил с парламентскими партиями отправку войск на Украину

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон попытался заручиться поддержкой в отношении отправки войск на Украину в случае урегулирования, передает газета Monde. В материале говорится, что для этого он встретился с представителями французских парламентских партий, но не все партии оказались согласны на это.

Макрон в четверг, 8 января, встретился с политическими силами, представленными в парламенте, чтобы представить им план размещения нескольких тысяч французских солдат на Украине после заключения мирного соглашения, — указало издание.

Ранее Макрон сообщил, что участники «коалиции желающих» планируют создать профессиональную украинскую армию численностью 800 тыс. человек после завершения кризиса в стране. По его словам, такая армия необходима Киеву в будущем для безопасности.

До этого президент Франции объявил о возможном возобновлении диалога с российским лидером Владимиром Путиным. По некоторым сведениям, переговоры могут состояться в ближайшие недели. Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выстраивать процесс общения с российским руководством.

Эммануэль Макрон
Франция
партии
Украина
