Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 января 2026 года

Ответ на вопрос, какой сегодня день, традиции 10 января и самые яркие события этой даты, интересует многих. Зимний календарь богат на необычные, экологические и вдохновляющие праздники, и этот день не является исключением. Ниже собраны все мероприятия, памятные события и религиозные даты, чтобы вы легко узнали, какой сегодня праздник и что отмечают сегодня в России и мире.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

10 января выделяется сразу несколькими необычными и значимыми событиями, которые делают день ярким и насыщенным. В эту дату принято обращать внимание на здоровье, заботу о природе, вкус, творчество и внутреннюю гармонию. Поэтому, отвечая на вопрос, какие праздники отмечают 10 января, стоит перечислить ключевые.

День горького шоколада. Ароматный, насыщенный и полезный продукт, который улучшает настроение, имеет собственный праздник. Это отличный повод побаловать себя качественной плиткой или приготовить десерт.

День сокращения энергетических затрат. Этот международный день напоминает о важности разумного использования ресурсов — от электричества до тепла. Экологичность и бережное отношение к природе становятся общей задачей.

Все эти даты помогают разнообразить будни тем, кто интересуется темой того, что отмечают сегодня в мире, и хочет следить за знаковыми событиями.

Необычные праздники и памятные события

Если вам любопытны необычные праздники в мире, то 10 января предлагает несколько поводов, которые помогут взглянуть на день по-новому.

День благодарности комнатным растениям. Да, он отмечается дважды — поскольку в разных календарях праздник зафиксирован по отдельным традициям. Это делает день еще более зеленым и уютным.

День спасения орлов. Отличный повод узнать больше о редких видах, поддержать заповедники, посмотреть документальный фильм о птицах или поучаствовать в природоохранительной инициативе.

Фото: IMAGO/kolbert-press/Martin Ag/Global Look Press

День карты визуализации. Этот праздник относится к категории творческих и вдохновляющих. Люди составляют коллажи желаний, формируют планы, создают тематические альбомы и мысленно настраиваются на успех.

Такие необычные даты отлично дополняют представление о том, какой сегодня день в России и за ее пределами.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для тех, кто интересуется темой церковных праздников сегодня, 10 января имеет важное духовное значение, поскольку приходится на продолжение Святок.

Пятый день Святок. Продолжаются святочные дни — период между Рождеством и Крещением, наполненный радостью, миром, добрыми делами и семейным общением.

Священномученика Никодима (Кононова), епископа Белгородского. В этот день вспоминают святого, пострадавшего за веру.

Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных. Память о христианах, погибших мученической смертью, особо чтится.

Апостола от 70-ти Никанора. Один из ранних христианских апостолов, чья жизнь служит примером стойкости и духовной силы.

Эти даты важны как для верующих, так и для тех, кто интересуется темой религиозных праздников в историческом и культурном контексте.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Памятные даты и события: что произошло 10 января в разные годы?

Эта дата вошла в историю множеством событий, которые сформировали мировую политику, науку, культуру и общественную жизнь. Для любителей хроники исторические события сегодня выглядят особенно впечатляюще.

— 49 до н. э.: проконсул Цизальпийской Галлии Гай Юлий Цезарь переходит Рубикон — символическое начало гражданской войны.

— 1781: открыт Петровский театр в Москве — основа будущего Большого театра.

— 1863: открыт первый в мире метрополитен в Лондоне — эпохальное событие для транспорта.

— 1934: образованы Саратовская и Сталинградская области.

— 1943: освобождение Кисловодска от фашистских войск.

— 1962: в Перу сошла самая большая лавина в истории — Невадо-Уаскаран.

— 1992: отмена фиксированных цен на молоко и хлеб в России.

— 2001: появление Wikipedia.

Кто родился и кто умер 10 января?

Дата 10 января подарила миру множество известных людей, чьи достижения повлияли на искусство, науку, спорт и общественную жизнь. Биографии этих личностей помогают лучше понять историческое и культурное значение дня.

Родились

Маргарита Анастасьева (1925) — писательница и актриса, внесшая вклад в советскую литературу и театр.

Роберт Вильсон (1936) — выдающийся физик и астроном, лауреат Нобелевской премии 1978 года.

Валентина Теличкина (1945) — актриса театра и кино, чьи роли стали частью отечественной культуры.

Умерли

Дэвид Боуи (2016) — культовый музыкант и артист.

Алексей Яблоков (2017) — эколог, биолог, общественный деятель.

Михаил Державин (2018) — любимый многими актер театра и кино.

Если вам важно узнать, что отмечают сегодня в России, или интересуют необычные международные события, 10 января впечатляет насыщенностью праздников и исторических фактов. Теперь вы точно знаете, какой сегодня день, какие традиции с ним связаны и какие события вошли в историю.