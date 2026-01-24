25 января — Татьянин день и День студента: история двойного праздника

Каждый год в разгар зимы мы отмечаем праздник, у которого два лица: одно — строгое и одухотворенное, другое — шумное и жизнерадостное. Предстоящий Татьянин день — 25 января 2026 года — не станет исключением, вновь напомнив нам о неразрывной связи времен. В эту дату воцерковленные люди вспоминают Татиану Римскую, а светское общество справляет официальный день российского студенчества.

Это уникальное совпадение не было случайным. Изначально сугубо религиозная дата превратилась в главный молодежный фестиваль страны благодаря стечению исторических обстоятельств, личных амбиций и императорской воли. Сегодня мы воспринимаем это торжество как единое целое, но, чтобы понять его истинную глубину, необходимо заглянуть в прошлое и проследить, как формировалась многовековая история праздника студента, ставшего настоящим культурным кодом для многих поколений россиян.

Святая Татиана: житие мученицы и покровительницы студентов

История торжества началась еще в III веке нашей эры, в эпоху раннего христианства. Татиана родилась в Риме в семье с хорошим достатком. Ее отца даже трижды избирали консулом. Тем не менее втайне он придерживался христианского учения и воспитал дочь в том же духе. Неудивительно, что она посвятила себя служению Богу, отказавшись от замужества и мирских благ. Она служила в одной из римских церквей, ухаживала за больными, помогала бедным и проповедовала свое учение.

Однако времена были суровыми. Хоть император Александр Север и не устраивал масштабных гонений на христиан, Татиану все же схватили и потребовали принести жертву языческим идолам. Согласно житию, ее молитва была настолько сильной, что статуи богов рушились, а стены храмов содрогались. Мученицу подвергали жестоким пыткам, но на следующее утро ее раны чудесным образом заживали. Одна из самых известных легенд гласит: однажды язычники натравили на девушку голодного льва. Одна тот не тронул Татиану, а лишь ластился, как обычный домашний кот, и даже лизал ее ноги. Но и это не спасло святую от гибели: в 226 году ее казнили.

Именно из-за стойкости и преданности идеалам веры в сознании верующих закрепился образ святой Татьяны как покровительницы всех страждущих и ищущих истину. Почему же именно она стала опекать учащуюся молодежь? Ответ кроется в событиях XVIII века. Когда в 1755 году был основан Московский университет, храм при нем был освящен во имя святой мученицы Татианы. Так святая Татьяна стала восприниматься как покровительница университетской молодежи, заступница в учении и помощница в трудные моменты сессий. Считается, что она помогает обрести ясность ума и твердость духа перед лицом экзаменационных испытаний.

Служба в храме в День святой Татьяны Фото: Юрий Кавер /РИА Новости

Указ императрицы Елизаветы: как 25 января стало Днем студентов

Официальное рождение праздника в его светском понимании произошло в 1755 году: 12 января по старому стилю, и 25 по новому. В эту дату Елизавета Петровна выпустила указ о создании Московского университета — первого классического университета Российской империи. Инициаторами появления вуза выступили блестящий ученый Михаил Ломоносов и влиятельный вельможа, меценат Иван Шувалов.

Выбор даты имел интересный подтекст. Шувалов хотел сделать подарок своей матери, Татьяне Петровне, в день ее именин. Представляя проект указа государыне, он произнес знаменитую фразу: «Дарю тебе университет». Таким образом, семейная традиция высокопоставленного вельможи повлияла на общенациональное торжество. Именно с этого момента начинается официальная история праздника студента в России. Поначалу торжество было довольно строгим и отмечалось торжественными актами в стенах университета, но постепенно он вышел далеко за его пределы.

В 1850 году Николай I даже одобрил указ, по которому 25 января стали праздновать не просто день основания одного вуза, а праздник всех высших учебных заведений страны. Так сформировался современный день российского студенчества, который мы знаем и любим. В 2005 году этот статус был закреплен на законодательном уровне указом уже президентом Владимиром Путиным.

Традиции празднования: от молебнов до гуляний и медовухи

Дореволюционная Россия отмечала этот день с невероятным размахом. Празднование включало в себя две контрастные части. Утро начиналось с торжественного молебна в университетской церкви, за которым следовала официальная часть с речами профессоров и вручением наград. Но как только официальные церемонии заканчивались, начиналось настоящее народное гулянье.

Описывая традиции на Татьянин день в Москве, современники вспоминали, что город буквально гудел. Владимир Гиляровский в своих очерках подробно рассказывал, как студенты заполняли один из самых элитных ресторанов столицы, «Эрмитаж». В эту дату сословные границы стирались: богатые студенты надевали одежду попроще, профессора праздновали за одним столом со своими учениками, а жандармы имели негласный приказ не трогать подвыпившую молодежь. В дорогом «Эрмитаже» даже выносили мебель и застилали полы опилками, чтобы студенты могли веселиться, не боясь что-то сломать или испачкать. Здесь нередко звучали самые смелые речи, за которые никого не наказывали. В Татьянин день с легкостью можно было встретить молодежь, горланящую «Дубинушку» и старинный студенческий гимн на латыни «Гаудеамус», на столичных улицах.

Бывшее здание ресторана «Эрмитаж» (или «Эрмитаж Оливье») на Неглинной улице, 29 в Москве. В 1989 году здание отдали Московскому театру «Школа современной пьесы» Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Важной частью традиций на Татьянин день была и остается знаменитая медовуха. Этот обычай возродил в современной России ректор МГУ Виктор Садовничий. Каждый год он лично разливает хмельной напиток, приготовленный по старинным рецептам, угощая всех желающих. Это символизирует демократичность студенческой среды и преемственность поколений.

Кроме того, студенты всегда верили в приметы. Самая известная из них — призыв «Шары». Ровно в полночь нужно выйти на балкон или выглянуть в окно, помахать зачеткой и трижды прокричать: «Шара, приди!». Если кто-то крикнет: «Уже в пути!», то успех на экзаменах гарантирован. В последние годы молодежь все чаще использует другой призыв: «Халява, приди!».

Современный взгляд и значение праздника в 2026 году

Сегодня торжество не утратило своей актуальности, адаптируясь к цифровой эпохе. Современная история праздника студента дополняется новыми форматами: хакатонами, киберспортивными турнирами и масштабными онлайн-флешмобами. В 2026 году, как и в другие последние годы, в честь Татьяниного дня пройдут специальные мероприятия. Университеты по всей стране готовят специальные программы, которые включают не только развлекательные шоу, но и встречи с успешными выпускниками, научные битвы и волонтерские акции.

Не стоит забывать и о тех, для кого этот день является личным праздником — обо всех женщинах с именем Татьяна. В этот день принято дарить цветы и теплые слова. Подготавливая самые искренние поздравления для студентов и Татьян, друзья и близкие стараются подчеркнуть, что это событие — символ надежды, энергии и вечного стремления к знаниям.

Татьянин день остается одним из самых теплых праздников в календаре, несмотря на январские морозы. Он напоминает нам о том, что студенчество — это не просто период обучения, а состояние души, полное дерзости, мечтаний и веры в то, что мир можно изменить к лучшему.

