В МГУ появится факультет искусственного интеллекта

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова появится факультет искусственного интеллекта, сообщил ректор Виктор Садовничий. Первый набор студентов состоится уже в 2026 году, передает ТАСС.

Всего несколько дней назад я подписал приказ о создании нового факультета в Московском университете — факультета искусственного интеллекта. <…> Я уверен, что новый факультет станет одним из самых востребованных. Ребята, школьники — приходите, — рассказал ректор.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что солдаты на передовой будут заменены роботами в первую очередь. По его словам, в начале специальной военной операции никто не мог предположить, насколько широко в будущем будут использоваться беспилотники.

До этого Свинцов успокоил россиян, заявив, что роботы не смогут вытеснить человека с рынка труда. Парламентарий сослался на мнение аналитиков и ученых, которые считают, что потребность в кадрах растет каждые пять лет. По его словам, ИИ-технологии, наоборот, не заменяют, а добавляют работы.