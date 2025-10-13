Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 11:42

В МГУ появится факультет искусственного интеллекта

Ректор Садовничий заявил о создании в МГУ факультета искусственного интеллекта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова появится факультет искусственного интеллекта, сообщил ректор Виктор Садовничий. Первый набор студентов состоится уже в 2026 году, передает ТАСС.

Всего несколько дней назад я подписал приказ о создании нового факультета в Московском университете — факультета искусственного интеллекта. <…> Я уверен, что новый факультет станет одним из самых востребованных. Ребята, школьники — приходите, — рассказал ректор.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что солдаты на передовой будут заменены роботами в первую очередь. По его словам, в начале специальной военной операции никто не мог предположить, насколько широко в будущем будут использоваться беспилотники.

До этого Свинцов успокоил россиян, заявив, что роботы не смогут вытеснить человека с рынка труда. Парламентарий сослался на мнение аналитиков и ученых, которые считают, что потребность в кадрах растет каждые пять лет. По его словам, ИИ-технологии, наоборот, не заменяют, а добавляют работы.

МГУ
факультеты
технологии
искусственный интеллект
университеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа
Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения
Суд продлил домашний арест главному редактору Baza
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр дала советы, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Как правильно заваривать шиповник: рецепты, которые сохраняют витамины
Психиатр перечислила основные признаки депрессии у ребенка
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.