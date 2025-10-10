Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Депутат объяснил, кого в России первыми заменят роботы

Депутат Свинцов: роботы в первую очередь заменят солдат на передовой

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Солдаты на передовой будут заменены роботами в первую очередь, заявил на пресс-конференции «Вкалывают роботы, а не человек: Какие профессии может заменить роботизация и ИИ?» депутат Госдумы Андрей Свинцов в пресс-центре НСН. Он добавил, что в начале специальной военной операции никто не мог предположить, какое широкое применение получат в будущем беспилотники, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам депутата, только экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский дал верный прогноз, что вооруженные конфликты современности долгое время будут безъядерными. Главная задача политика в этих условиях, по мнению депутата, не допустить обмена ядерными ударами. Российский парламентарий заметил, что его западные коллеги не разделяют эту точку зрения.

Европейские страны делают все для того, чтобы мы применили тактическое ядерное оружие. Я надеюсь, этого не произойдет, — подытожил Свинцов.

Также депутат отметил, что роботизация в сфере ЖКХ позволит в перспективе заместить основную массу низкоквалифицированных мигрантов. Свинцов сообщил, что до 95% приезжих работников заняты физическим трудом, который в приоритетном порядке будет передаваться автоматизированным системам.

роботы
солдаты
боевые действия
искусственный интеллект
