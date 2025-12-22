Стала известна судьба украинцев, эвакуированных в РФ из зон боевых действий Москалькова: перемещенные из зон боевых действий украинцы размещены в Белгороде

Жители Украины, перемещенные на территорию России из зон боевых действий, находятся в Белгороде, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. По ее словам, которые приводит ТАСС, их определили в пункты временного размещения в Белгороде. Власти обеспечивают их всем необходимым.

Из зон боевых действий на территорию России перемещены граждане Украины. Украина сразу же обратилась ко мне — в каком состоянии эти люди? Наше государство разместило их в пунктах временного размещения Белгорода. Обеспечило их всем необходимым, — сказала она.

Омбудсмен уточнила, что занималась решением данного вопроса лично в выходные дни. Непосредственную работу с прибывшими на месте ведет уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева.

Москалькова также сообщила, что подлежащих выдворению из России украинцев передали Киеву на прошлой неделе. По ее словам, на родину вернулись 45 человек. Также 16 декабря российская сторона организовала воссоединение 22 семей.