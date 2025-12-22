Москалькова раскрыла, сколько украинцев передала на родину Москалькова: 45 подлежащих выдворению из РФ украинцев были переданы на родину

Подлежащих выдворению из России украинцев передали Киеву на прошлой неделе, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, на родину вернулись 45 человек. Также 16 декабря российская сторона организовала воссоединение 22 семей.

Шестнадцатого декабря в Новой Гуте на территории Белоруссии мы организовали воссоединение 22 семей... Мы также передали 45 граждан Украины, которые подлежали выдворению и хотели вернуться, — уточнила Москалькова.

С таким сообщением омбудсмен выступила на заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Также группа из 15 россиян, находившихся на Украине, воссоединилась со своими семьями.

Ранее Москалькова подтвердила, что пятеро человек не смогли вернуться на украинскую территорию в рамках гуманитарной акции по воссоединению семей. Обмудсмен уточнила, что причиной срыва вывоза граждан стали артиллерийские обстрелы Херсонской области со стороны ВСУ.