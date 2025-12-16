Новый год-2026
16 декабря 2025 в 17:26

Москалькова раскрыла, почему пятеро человек не смогли вернуться на Украину

Москалькова: пять человек не смогли вернуться на Украину из-за обстрелов ВСУ

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Пятеро человек не смогли вернуться на украинскую территорию в рамках гуманитарной акции по воссоединению семей, запланированной на 16 декабря, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Причиной срыва вывоза граждан она назвала артиллерийские обстрелы Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

Оперативная обстановка, к сожалению, не позволила нам всех вывезти из Херсона, потому что там идет обстрел со стороны Украины, пришлось пока приостановить вывоз пяти человек. Очень большие риски, — сказала Москалькова.

Ранее стало известно, что 15 россиян вернулись с территории Украины, чтобы воссоединиться с родными в России. Граждане находятся на границе с Белоруссией. Возвращение россиян произошло в рамках гуманитарной акции.

До этого Москалькова заявила, что Украина так и не предоставила России списки якобы тысяч украинских детей, которые, по утверждению Киева, были незаконно вывезены в РФ. По ее словам, при этом детей, которые проживали на территории ДНР, киевские власти вывозили в зарубежные государства, в частности в Австрию.

