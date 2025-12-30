Киеву следует отказаться от безнравственной практики отбора военнопленных при обменах, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью ТАСС. Она добавила, что украинская сторона должна в первую очередь забирать тех, кто долго находится в плену и нуждается в медицинской помощи.

Безнравственно делать какой-то выбор, нужно осуществлять взаимное возвращение военнослужащих как можно быстрее, в больших объемах, независимо от их звания, — подчеркнула Москалькова.

Ранее находящийся в плену военнослужащий 25-й бригады ВСУ Эмиль Хорват заявил, что командование принуждало украинских солдат к атакам, угрожая ударами собственных FPV-дронов. Он отметил, что перед операцией солдатам выдавали крайне скудный паек. На каждого приходились две бутылки воды, банка тушенки и хлеб.

До этого пленный украинский заключенный Александр Саенко, подписавший контракт с ВСУ, сообщил, что военные охраняют украинских контрактников, пойманных при дезертирстве, в учебном лагере перед отправкой на фронт строже, чем в тюрьме. По его словам, никуда выходить нельзя, даже на зарядку — с командиром.