Москалькова заявила, что со стороны Киева нет списка «похищенных детей» Москалькова: Киев не представил списки якобы тысяч украинских детей в России

Украина так и не предоставила России списки якобы тысяч украинских детей, которые, по утверждению Киева, были незаконно вывезены в РФ, заявила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, которые передало ТАСС, при этом детей, которые проживали на территории ДНР, киевские власти вывозили в зарубежные государства, в частности в Австрию.

В результате стамбульских переговоров было предложено украинской стороне представить списки тех детей, которые, по их мнению, находятся на территории России необоснованно и незаконно. До сих пор мы не имеем этих списков на «тысячи людей», — сказала Москалькова.

Ранее представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что судьба украинских детей безразлична президенту страны Владимиру Зеленскому и его окружению. По ее словам, Киев поднимает вопрос о якобы украденных детях, чтобы привлечь финансовую поддержку Запада. По ее словам, эти средства затем легализуются через благотворительные организации.