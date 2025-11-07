Судьба украинских детей безразлична президенту Украины Владимиру Зеленскому и его окружению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Киев поднимает вопрос о якобы украденных детях, чтобы привлечь финансовую поддержку Запада, передает РИА Новости.

На самом деле, ни сами дети, ни их ментальное здоровье преступный неонацистский режим нормально, в общечеловеческом плане не интересуют. Да, дети для них фактор, дети для них инструмент, дети для них повод, — прокомментировала Захарова.

Она также подчеркнула, что Зеленский и его окружение часто используют эмоциональное воздействие на международной арене, делая акцент на предполагаемых случаях похищения детей с целью получения дополнительных финансовых ресурсов. По ее словам, эти средства затем легализуются через благотворительные организации. С момента переворота 2014 года на Украине, по словам Захаровой, сложилась практика воспитания, которая пагубно влияет на психику детей и воспринимает их исключительно как ресурс.

Ранее Захарова заявила, что прямые контакты с США помогут вернуть детей к семьям и донести правду о воссоединении в условиях украинского конфликта. По ее словам, первая леди США Мелания Трамп подчеркнула готовность России предоставлять детализированные сведения о детях. Прямой контакт, по мнению Захаровой, также позволит донести реальную информацию до мировой общественности.