Россиянина отправили в тайскую тюрьму после двух опозданий на работу Российский педагог попал за решетку в Таиланде после опозданий на работу

Российский педагог в Таиланде уже несколько месяцев находится за решеткой, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, он преподавал английский и физкультуру, однако после двух опозданий мужчину уволили с работы и аннулировали визу.

Канал сообщил, что россиянин попытался ненадолго покинуть страну через Бангкок, а затем вернуться, чтобы обновить штамп о разрешенном сроке пребывания. Однако, по информации авторов, его задержали и отправили за решетку.

В SHOT рассказали, что родные мужчины забили тревогу сразу же, как он перестал выходить на связь. Сейчас они активно контактируют с посольством и пытаются вернуть россиянина на родину, добавили авторы.

