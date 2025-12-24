Новый год — 2026
Россиянина отправили в тайскую тюрьму после двух опозданий на работу

Российский педагог попал за решетку в Таиланде после опозданий на работу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский педагог в Таиланде уже несколько месяцев находится за решеткой, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, он преподавал английский и физкультуру, однако после двух опозданий мужчину уволили с работы и аннулировали визу.

Канал сообщил, что россиянин попытался ненадолго покинуть страну через Бангкок, а затем вернуться, чтобы обновить штамп о разрешенном сроке пребывания. Однако, по информации авторов, его задержали и отправили за решетку.

В SHOT рассказали, что родные мужчины забили тревогу сразу же, как он перестал выходить на связь. Сейчас они активно контактируют с посольством и пытаются вернуть россиянина на родину, добавили авторы.

Ранее россиянин бросил 13-летнего сына на винты катера в Таиланде, мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы. Гражданин РФ с сыном возвращался на катере с Суринских островов. В один момент он бросил мальчика за борт на винты, затем прыгнул в воду сам. Спасатели реанимировали подростка, но он умер из-за полученных травм головы. Между отцом и сыном были теплые отношения. Однако, по информации источников, мужчина тяжело переживал развод.

