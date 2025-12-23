Россиянин бросил сына на винты катера Россиянин получил 12 лет тюрьмы в Таиланде из-за жестокого обращения с сыном

Россиянин бросил 13-летнего сына на винты катера в Таиланде, сообщил Telegram-канал Mash. Мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы.

Как отметил канал, мужчина с сыном возвращался на катере с Суринских островов. В один момент он бросил мальчика за борт на винты, затем прыгнул в воду сам. Спасатели реанимировали подростка, но он умер из-за полученных травм головы.

Между отцом и сыном были теплые отношения, они много времени проводили вместе, сказано в публикации. Однако, как пишут авторы, мужчина тяжело переживал развод.

Ранее жительница Норильска, оставившая без присмотра трех своих дочерей и пятимесячного сына, признала вину в ходе допроса. В результате ее действий младенец умер от голода. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело.

До этого жительница Воронежа оставила свою трехлетнюю дочь одну в запертой квартире. Ребенок провел без еды и воды трое суток. Девочка смогла спастись, потому что забралась на подоконник и позвала на помощь. После этого пострадавшую госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.