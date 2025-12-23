Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 08:33

Россиянин бросил сына на винты катера

Россиянин получил 12 лет тюрьмы в Таиланде из-за жестокого обращения с сыном

Скорая помощь Таиланда Скорая помощь Таиланда Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россиянин бросил 13-летнего сына на винты катера в Таиланде, сообщил Telegram-канал Mash. Мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы.

Как отметил канал, мужчина с сыном возвращался на катере с Суринских островов. В один момент он бросил мальчика за борт на винты, затем прыгнул в воду сам. Спасатели реанимировали подростка, но он умер из-за полученных травм головы.

Между отцом и сыном были теплые отношения, они много времени проводили вместе, сказано в публикации. Однако, как пишут авторы, мужчина тяжело переживал развод.

Ранее жительница Норильска, оставившая без присмотра трех своих дочерей и пятимесячного сына, признала вину в ходе допроса. В результате ее действий младенец умер от голода. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело.

До этого жительница Воронежа оставила свою трехлетнюю дочь одну в запертой квартире. Ребенок провел без еды и воды трое суток. Девочка смогла спастись, потому что забралась на подоконник и позвала на помощь. После этого пострадавшую госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

Таиланд
Россия
дети
отцы
катера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощное наводнение произошло в американском штате
Смерть Винса Зампелла попала на видео
Петербург потеснили из топ-3 лидеров строительства жилья в России
Появились подробности гибели пятимесячного мальчика в Норильске
Известная российская теннисистка родила от испанского певца
Россиян внезапно атаковали «елочные» клещи
Минцифры может включить новый вид ресурсов в «белый список»
Три российских аэропорта возобновили работу
Казанский назвал трех лучших спортсменов 2025 года
Стало известно, почему суд снова может поддержать Долину
В Турции рассказали, ради чего ЕС может пожертвовать Украиной
Москва пережила самую холодную ночь
Согревающий напиток за 15 минут: рецепт редкого ликера из клюквы
Россиянин бросил сына на винты катера
Во Франции поддержали Вэнса после слов о прекращении финансирования Киева
В Японии прогремел взрыв химикатов
В Совфеде рассказали о льготах, которые положены пенсионерам
Россиянам рассказали, как отличить гонконгский грипп от ОРВИ
Экспресс-десерт на новогодний стол: готовим красивую слоеную елочку
В грузинском городе дотла сгорела главная новогодняя елка
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.