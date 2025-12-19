Суд наказал мать, оставившую дочь на три дня без еды и воды

Левобережный районный суд Воронежа приговорил женщину к 8,5 года колонии за то, что она на трое суток оставила свою трехлетнюю дочь одну в запертой квартире без еды и воды, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Девочка спаслась благодаря тому, что забралась на подоконник и привлекла внимание прохожих.

Представителем прокуратуры Левобережного района города Воронежа поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летней женщины. Она признана виновной по ч. 3 ст. 30, пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего лица, совершенное с особой жестокостью), — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что утром 11 апреля мать покинула квартиру, оставив дочь в запертом помещении, и ушла отдыхать, употребляя алкоголь и наркотики. Обвинению удалось доказать: она понимала, что лишение ребенка пищи и воды неизбежно приведет к смерти. Вечером 14 апреля девочка смогла открыть окно и позвать на помощь с подоконника. Ее госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

