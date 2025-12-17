Избивавшей шестилетнего сына матери назначили наказание В Уфе избивавшую шестилетнего сына мать отправили под арест на пять суток

Избивавшую шестилетнего сына женщину из Инорса в Уфе отправили под арест на пять суток, информирует Telegram-канал Mash Batash. По данным источника, сотрудники полиции пришли к ней домой после видео из лифта, где мать материлась на ребенка и наносила ему удары.

Евгению отправили в ИВС за хулиганство с неповиновением, отмечает канал. Также возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Оказалось, что у женщины куча долгов перед приставами. При этом россиянка успела записать извинения. Мальчик пока находится в семейном центре. Дальнейшая судьба ребенка пока неизвестна.

Ранее в Сети появилось видео, как жительница Уфы избила сына, который уронил ее пиво. На кадрах видно, как у мальчика выпала из рук сумка матери. Женщина угрожала ребенку, что он больше не выйдет на улицу.

В Омской области вынесли приговор 19-летней жительнице села Юрьево, которая сломала ребра своему ребенку. Инцидент произошел в январе 2025 года. Мать избила сына за то, что он испачкался сажей.