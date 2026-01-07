В Киеве нашли «подпольную» школу, где детей учат русскому языку В киевской школе детей обучают русскому языку по советским учебникам

В Киеве «подпольная» школа при монастыре УПЦ МП Голосеевская пустынь обучает детей русскому языку по советским учебникам и показывает российские фильмы, пишет «Следствие.Инфо». Заведение работает как обычная школа, хотя официальной лицензии не имеет.

Знаете, у нас вообще три года начальная школа. У нас первый класс — это уровень современной школы второго, — рассказала руководитель учреждения Анна Болгова.

Журналисты выяснили, что в школе обучаются более 60 детей с первого по девятый класс, а занятия ведут 16 преподавателей. В расписании найден предмет «Славянский язык», который, по словам педагогов, является русским. Ученики используют учебники советского издания 1966 года.

Сейчас еще старшая школа учит «Под небом голубым есть город золотой» (песня «Город золотой» группы «Аквариум». — NEWS.ru), — подчеркнула Болгова.

Документы детей формально находятся в лицензированных школах, в том числе в лицее «Ранчо Скул» и учебных заведениях ДНР. Их сотрудники подтвердили, что дети «числятся формально», а обучение проходит при монастыре.

Ранее Верховная рада обратилась к украинскому правительству с призывом ужесточить законодательство, чтобы еще больше ограничить использование русского языка в стране. Согласно постановлению, украинский должен быть единственным языком общения в семьях и при воспитании детей.