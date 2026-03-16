16 марта 2026 в 12:59

В Кремле ответили на вопрос о месте новых переговоров России и Украины

Песков: место проведения новых переговоров России и Украины пока не определено

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Место проведения новых переговоров России и Украины пока не определено, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что встреча должна пройти в США, передает РИА Новости.

Пока место встречи не определено, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что в переговорах по решению украинского кризиса наступила пауза. По его словам, у американской стороны сейчас есть другие приоритеты, а Москва это понимает.

До этого Зеленский отметил, что переговоры по Украине превратились в «Санта-Барбару» на фоне конфликта США с Ираном. Он пояснил, что американцы хотят провести встречу в США, поскольку опасаются вылетать в другие страны, а делегация России предлагает Швейцарию или Турцию.

10 марта посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что использовать ЕС в качестве площадки для переговоров достаточно проблемно. По его мнению, это обусловлено давлением на участников. Дипломат отметил, что еврочиновники будут пытаться влиять на переговоры.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РФС раскрыли, как накажут тренеров «Балтики» и ЦСКА за драку в матче РПЛ
Жителям Подмосковья напомнили, когда начнется пик активности клещей
Военэксперт ответил, кто стоит за массированными ударами ВСУ по Москве
Лавров призвал остановить убийства мирных жителей на Ближнем Востоке
Пропавшего неделю назад подростка из Бокситогорска нашли
В КСИР раскрыли одну особенность нового удара по Израилю
«Не открою секрет»: Лавров раскрыл договоренность с Кенией в сфере миграции
В Иране раскрыли коварные планы США и Израиля по возможному перемирию
Ветеринар рассказала, как подготовить кошку к прогулкам
Лавров назвал перспективное направление сотрудничества России и Кении
Иран провернул крупнейшую кибератаку на США
Лавров не увидел просвета в одном вопросе на Ближнем Востоке
Киев заявил ЕС, что начал чинить «Дружбу»
Жена горнолыжника Бугаева раскрыла секрет его триумфа на Паралимпиаде
Военэксперт объяснил, почему на самом деле Трамп отказался от помощи ВСУ
Гуцул раскрыла коварные планы властей Молдавии на Гагаузию
«Не особенно важно»: политолог о призыве Трампа к НАТО помочь с Ираном
Все организованные российские туристы эвакуировались из Дубая
В Звенигороде простились с двумя утонувшими в реке мальчиками
Врач назвала упражнения, опасные для людей старшего возраста
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

