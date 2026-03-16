В Кремле ответили на вопрос о месте новых переговоров России и Украины Песков: место проведения новых переговоров России и Украины пока не определено

Место проведения новых переговоров России и Украины пока не определено, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что встреча должна пройти в США, передает РИА Новости.

Пока место встречи не определено, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что в переговорах по решению украинского кризиса наступила пауза. По его словам, у американской стороны сейчас есть другие приоритеты, а Москва это понимает.

До этого Зеленский отметил, что переговоры по Украине превратились в «Санта-Барбару» на фоне конфликта США с Ираном. Он пояснил, что американцы хотят провести встречу в США, поскольку опасаются вылетать в другие страны, а делегация России предлагает Швейцарию или Турцию.

10 марта посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что использовать ЕС в качестве площадки для переговоров достаточно проблемно. По его мнению, это обусловлено давлением на участников. Дипломат отметил, что еврочиновники будут пытаться влиять на переговоры.