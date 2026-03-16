Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 14:25

Киев уведомил ЕС о начале ремонта «Дружбы»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Европейская комиссия получила от Украины уведомление о старте ремонтных работ на нефтепроводе «Дружба», сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на встрече министров стран Евросоюза. С 27 января Киевом были приостановлены поставки сырья в Венгрию и Словакию по данному трубопроводу, передает Reuters.

У нас была утром встреча с украинцами, которые заявили, что работают так быстро, как только могут, чтобы отремонтировать нефтепровод, — сказал Йоргенсен.

Проблемы с транзитом российской нефти начались в конце января, когда Венгрия сообщила о прекращении прокачки по «Дружбе». Киев объяснил это повреждением магистрали, однако в Будапеште усомнились в подлинности такой версии событий. В Кремле в свою очередь действия украинской стороны расценили как шантаж.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Братислава предложили провести в Брюсселе трехстороннюю встречу с министром энергетики Украины для обсуждения возобновления работы «Дружбы», однако Киев отказался от участия в последний момент. Он подчеркнул, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу.

Евросоюз
Украина
нефтепровод «Дружба»
Еврокомиссия
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.