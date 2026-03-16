Киев уведомил ЕС о начале ремонта «Дружбы»

Европейская комиссия получила от Украины уведомление о старте ремонтных работ на нефтепроводе «Дружба», сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на встрече министров стран Евросоюза. С 27 января Киевом были приостановлены поставки сырья в Венгрию и Словакию по данному трубопроводу, передает Reuters.

У нас была утром встреча с украинцами, которые заявили, что работают так быстро, как только могут, чтобы отремонтировать нефтепровод, — сказал Йоргенсен.

Проблемы с транзитом российской нефти начались в конце января, когда Венгрия сообщила о прекращении прокачки по «Дружбе». Киев объяснил это повреждением магистрали, однако в Будапеште усомнились в подлинности такой версии событий. В Кремле в свою очередь действия украинской стороны расценили как шантаж.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Братислава предложили провести в Брюсселе трехстороннюю встречу с министром энергетики Украины для обсуждения возобновления работы «Дружбы», однако Киев отказался от участия в последний момент. Он подчеркнул, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу.