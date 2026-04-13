13 апреля 2026 в 16:47

Прекращение поставок нефти по трубопроводу «Дружба» ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии, заявил лидер победившей на парламентских выборах в стране партии «Тиса» Петер Мадьяр в ходе пресс-конференции. Он также подчеркнул, что Будапешт по-прежнему намерен закупать энергоресурсы на наиболее выгодных условиях, передает телеканал М1.

Мы всегда будем стремиться закупать нефть по максимально низкой цене и с максимальной надежностью, но посмотрите на нефтепровод «Дружба». Судя по тому, что произошло, это ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии, — сказал Мадьяр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна планирует восстановить нефтепровод «Дружба» весной, но не готова взять на себя ответственность за транзит нефти. По его словам, если вдруг возникнет вопрос о европейском финансировании в обмен на возможность поставок нефти, то Киев уже обозначил сроки ремонта магистрали.

До этого лидеры ЕС и Зеленский устроили «спектакль» с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду.

