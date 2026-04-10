Украинская сторона планирует восстановить нефтепровод «Дружба» весной, но не возьмет на себя ответственность за транзит нефти, заявил агентству «Укринформ» президент страны Владимир Зеленский. Он разъяснил, что если вновь встанет вопрос о европейском финансировании в обмен на возможность поставок нефти, Киев уже обозначил сроки ремонта магистрали.

Если и дальше будет стоять вопрос европейского финансирования в обмен на возможность поставок нефти, то мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод «Дружба». А ответственность за поставки будет за европейцами <…> Я им сказал, что этой весной мы все закончим, — сказал Зеленский.

До этого лидеры ЕС и Зеленский устроили спектакль с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщили, что Украина оказывает влияние на выборы в Венгрии, в том числе через блокаду «Дружбы». Он также отметил, что ему указывали на якобы иностранное влияние, когда он положительно высказывался о работе премьер-министра Виктора Орбана, занявшего крайне жесткую позицию против членства Украины в ЕС.