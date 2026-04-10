Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 11:22

Зеленский пообещал починить «Дружбу» ради европейских денег

Зеленский пообещал отремонтировать нефтепровод «Дружба» весной

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Syrian Presidency apaima/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинская сторона планирует восстановить нефтепровод «Дружба» весной, но не возьмет на себя ответственность за транзит нефти, заявил агентству «Укринформ» президент страны Владимир Зеленский. Он разъяснил, что если вновь встанет вопрос о европейском финансировании в обмен на возможность поставок нефти, Киев уже обозначил сроки ремонта магистрали.

Если и дальше будет стоять вопрос европейского финансирования в обмен на возможность поставок нефти, то мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод «Дружба». А ответственность за поставки будет за европейцами <…> Я им сказал, что этой весной мы все закончим, — сказал Зеленский.

До этого лидеры ЕС и Зеленский устроили спектакль с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщили, что Украина оказывает влияние на выборы в Венгрии, в том числе через блокаду «Дружбы». Он также отметил, что ему указывали на якобы иностранное влияние, когда он положительно высказывался о работе премьер-министра Виктора Орбана, занявшего крайне жесткую позицию против членства Украины в ЕС.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.