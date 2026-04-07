Орбан обратился к США с заявлением об «одной общей проблеме»

Вашингтон и Будапешт сталкиваются с одной большой проблемой, которая называется «Брюссель» и угрожает всей западной цивилизации, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на праздновании Дня американо-венгерской дружбы, которую транслирует MTV. По его словам, сторонники прогрессивной идеологии проиграли битву в США и сконцентрировались теперь в Евросоюзе.

У американцев и венгров одна общая проблема — Брюссель, — сказал глава правительства.

Орбан также заявил, что прогрессивные идеологии порабощают Евросоюз, который изначально создавался на христианских основах. По его словам, Брюссель пытается сделать гендерную идеологию и миграцию организующей силой Европы. Он добавил, что политические оппоненты этих сил подвергаются преследованиям, а институты ЕС используются для того, чтобы заставить замолчать любого, кто угрожает их власти.

Премьер продолжил, что Европа медленно, но верно становится «калекой», однако в Брюсселе хотят продолжать конфликт на Украине. Он отметил, что там открыто заявляют о намерении поддерживать украинцев до конца и не скрывают мечты отправить европейскую молодежь на фронт под флагом Евросоюза.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс открыто поддержал премьера Венгрии на предстоящих выборах. По словам Вэнса, отставки политика добивается руководство Евросоюза.