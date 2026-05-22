США одобрили возможную помощь Украине на $108,1 млн США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг для работы ЗРК HAWK

Госдепартамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Украине оборудования и услуг для обслуживания зенитно-ракетных комплексов HAWK. Общая стоимость пакета оценивается в $108,1 млн (9 млрд рублей), заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Киевские власти запросили возможность приобрести комплектующие, запасные части, а также услуги по модернизации, ремонту и возврату техники для указанных ЗРК. Головным подрядчиком назначена корпорация Sierra Nevada Corporation.

В Госдепартаменте заверили, что эта сделка отвечает национальным интересам США и не повлияет на баланс сил в регионе. Американские чиновники также исходят из того, что продажа не нанесет ущерба боеготовности собственных вооруженных сил.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский объявил о переходе к новой тактике в боевых действиях против России. В своем Telegram-канале он сообщил, что Киев отказывается от стратегии «борьбы на истощение». Причиной названы ограниченность ресурсов и необходимость противостоять более многочисленному противнику. По словам Сырского, теперь украинские формирования намерены действовать асимметрично.