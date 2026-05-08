Психолог ответил, почему люди все чаще обращаются за помощью к ИИ Психолог Нестик: люди компенсируют отсутствие поддержки с помощью ИИ

С помощью искусственного интеллекта люди все чаще пытаются компенсировать отсутствие эмоциональной поддержки, заявил профессор РАН Тимофей Нестик, доктор психологических наук, кандидат философских наук, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН. В разговоре с KP.RU специалист подчеркнул, что у такого замещения есть свои риски.

Мы компенсируем отсутствие эмоциональной поддержки от близких не только антидепрессантами, но и обращением за помощью (в том числе и психологической) к искусственному интеллекту. Сейчас это очень распространено, особенно среди молодежи. Здесь есть, конечно, свои риски, — поделился психолог.

Он уточнил, что нейросеть не сможет дать тепло и поддержку, а только создает иллюзию общения. По словам специалиста, в итоге психологические проблемы только усиливаются.

