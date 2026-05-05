Эксперт по ИИ рассказала, может ли нейросеть заменить тренеров и диетологов

Искусственный интеллект способен полностью заменить диетологов и фитнес-тренеров благодаря индивидуальному подходу к каждому человеку, заявила NEWS.ru предприниматель, эксперт в сфере ИИ, основательница Школы нейросетей и SMM Ксения Баранова. По ее словам, для получения максимальной пользы необходимо предоставить нейросети максимум личной информации.

Могут ли нейросети полностью заменить диетолога и фитнес-тренера? Да, ИИ обеспечивает индивидуальный подход. Чтобы получить от него пользу, нужно предоставить максимум данных: описать свой день, питание, уровень активности, качество сна, хронические заболевания, принимаемые лекарства и БАДы. Следует четко сформулировать цель, например «хочу выглядеть как на фото в 20 лет» или «хочу перестать задыхаться при подъеме на третий этаж». Люди получили идеального тренера, который помнит, что у вас болит правое колено, что вы работаете посменно, что уехали в командировку и на этой неделе питаетесь только в буфете отеля, — сказала Баранова.

По ее словам, современные нейросети научились успешно определять калорийность блюд по фотографии с минимальной погрешностью, а также оценивать процент жира в теле. Она добавила, что в тренировках алгоритмы тоже работают персонально, отслеживая восстановление после нагрузок и корректируя график с учетом расписания.

Нейросети научились успешно определять калорийность блюд по фото — с погрешностью в 30–50 граммов. Желательно, чтобы на снимке рядом был предмет стандартного размера, например вилка или помидор черри. Кроме того, они способны оценить процент жира в теле по фотографии. В тренировках ИИ тоже работает персонально: отслеживает восстановление после нагрузок и корректирует график с учетом вашего расписания и предпочтений. Современные системы на основе ИИ анализируют геномные данные, метаболические показатели, микробиом кишечника и дают персонализированные рекомендации, например, при ожирении, диабете или сердечно-сосудистых заболеваниях, — пояснила Баранова.

Ранее главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что у нейросетей появляется инстинкт самосохранения. По его словам, искусственный интеллект может начать обманывать пользователя, в случае если понимает, что его существованию могут положить конец.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
