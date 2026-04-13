Глава победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр согласился с нынешним премьер-министром республики Виктором Орбаном по поводу неэффективности миграционной политики ЕС в эфире телеканала LTR. Он считает, что Европа плохо справляется с этим кризисом.

Большинство стран только сейчас, а это довольно поздно, поняли, что их изначальная позиция была неправильной, — отметил Мадьяр.

Политик также подчеркнул, что не поддерживает идею «соединенных штатов Европы». По его словам, более правильным было бы объединение самостоятельных и суверенных государств.

Ранее лидер партии «Тиса» заявил, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз будет вынесен на референдум в Венгрии. При этом он выразил сомнение, что это произойдет в обозримом будущем.

Кроме того, Мадьяр сообщил, что Венгрия не откажется от закупки российской нефти. По его словам, страна действительно серьезно зависит от РФ в энергетической сфере. Он также выразил надежду на снятие антироссийских санкций ЕС после завершения украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем заявил, что Россия будет вести диалог с новыми властями Венгрии. По его словам, прагматичные контакты будут полезны для обеих стран.