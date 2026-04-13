13 апреля 2026 в 18:59

Мадьяр сделал неожиданное признание об антиевропейской политике Орбана

Мадьяр поддержал позицию Орбана о неэффективности миграционной политики ЕС

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр согласился с нынешним премьер-министром республики Виктором Орбаном по поводу неэффективности миграционной политики ЕС в эфире телеканала LTR. Он считает, что Европа плохо справляется с этим кризисом.

Большинство стран только сейчас, а это довольно поздно, поняли, что их изначальная позиция была неправильной, — отметил Мадьяр.

Политик также подчеркнул, что не поддерживает идею «соединенных штатов Европы». По его словам, более правильным было бы объединение самостоятельных и суверенных государств.

Ранее лидер партии «Тиса» заявил, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз будет вынесен на референдум в Венгрии. При этом он выразил сомнение, что это произойдет в обозримом будущем.

Кроме того, Мадьяр сообщил, что Венгрия не откажется от закупки российской нефти. По его словам, страна действительно серьезно зависит от РФ в энергетической сфере. Он также выразил надежду на снятие антироссийских санкций ЕС после завершения украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем заявил, что Россия будет вести диалог с новыми властями Венгрии. По его словам, прагматичные контакты будут полезны для обеих стран.

Арабские шейхи с позором прогнали дроноводов Зеленского: при чем тут Россия
В российском регионе ввели запрет на съемку БПЛА
Украину ждет катастрофа, Ирак призвали к ответу, провал Орбана: что дальше
Новый «Универ», Ивлеева, молодая жена: как сейчас живет актер Сергей Пиоро
Американист раскрыл, какие цели США преследуют в войне против Ирана
Студент бросил мокасин в саркофаг Ленина и поплатился
Британский самолет-разведчик пролетел у границ России
Умер оператор фильма «Не было печали»
Трамп удалил картинку с изображением себя в образе Иисуса
Мадьяр захотел «заткнуть» государственные СМИ в Венгрии
Лихачев указал на проблемы с энергоснабжением ЗАЭС
Украинку осудили за «слив» данных о ТЦК через Viber
«Ничего не прячу»: Емельяненко сравнил себя с потрепанными носками
В Кремле рассказали, как завершилась встреча Путина с президентом Индонезии
«Шансов нет»: в Киеве заявили о новом враге Зеленского в Венгрии
Ученые заявили о приближении около 40 тыс. астероидов к Земле
Мадьяр раскрыл планы на отношения с Украиной
Пугачева восхитила фанатов праздничным снимком в мини-юбке
В Иране усомнились в способности США заблокировать Ормузский пролив
«А с остальными что?»: Захарова о выплатах нееврейским блокадникам в ФРГ
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

