Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 19:20

Ученые заявили о приближении около 40 тыс. астероидов к Земле

РАН: около 40 тыс. астероидов сближаются с Землей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В настоящее время около 40 тыс. астероидов сближаются с Землей, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской академии наук Николай Железнов. Всего в Солнечной системе, по его словам, открыто более миллиона астероидов, большая часть которых находится между орбитами Марса и Юпитера.

Есть группировка астероидов, которые называют — астероиды, сближающиеся с Землей. И вот этих объектов сейчас около 40 тыс. открыто на сегодняшний день, — сказал Железнов.

Исследователь также отметил, среди АСЗ есть потенциально опасные объекты, которые сближались или будут сближаться с Землей на расстояние менее 7,5 млн километров. Потенциально опасных астероидов крупнее одного километра насчитывается 154.

Ранее директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова Эдуард Боос заявил, что в России разрабатывается миссия к астероиду Апофис, который в 2029 году сблизится с Землей. По его словам, предполагается приземление аппарата на поверхность астероида для сбора грунта.

Космос
астероиды
Земля
ученые
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.