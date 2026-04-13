Российские ученые хотят отправить миссию к опасному астероиду

В России разрабатывается миссия к астероиду Апофис, который в 2029 году сблизится с Землей, сообщил директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова Эдуард Боос. По его словам, предполагается приземление аппарата на его поверхность для сбора грунта.

Можно даже будет приземлиться, взять образцы грунта, — отметил ученый.

Ранее специалисты NASA использовали передовые методы визуализации для анализа образцов астероида Бенну и выявили разветвленную систему трещин, пронизывающих фрагменты породы. Данное открытие позволяет исследователям объяснить, почему поверхность Бенну имеет низкую тепловую инерцию — она быстро нагревается и остывает при вращении.

До этого в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что над Европой разрушился и упал метеорит. Отмечается, что его размер мог быть от одного до трех метров. Болид сначала вошел в земную атмосферу на высоте приблизительно 80 км и оставался видимым около 10 секунд.