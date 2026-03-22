22 марта 2026 в 12:23

Ученые заглянули внутрь астероида и разгадали его тайну

В NASA обнаружили трещины внутри образцов астероида Бенну

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Специалисты NASA применили современные методы визуализации для изучения образцов астероида и обнаружили разветвленную сеть трещин, пронизывающих частицы горной породы, сообщается на сайте космического агентства. Это открытие помогает ученым объяснить, почему поверхность астероида Бенну обладает низкой тепловой инерцией — быстро нагревается и остывает при вращении.

Оказывается, они тоже потрескались, и это была недостающая часть головоломки, — сказал Эндрю Райан, возглавлявший рабочую группу по физическому и термическому анализу образцов OSIRIS-REx.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что планомерное сведение с орбиты Международной космической станции стартует в 2028 году, а ее затопление намечено на 2030 год. Как отметил руководитель госкорпорации, российская и американская стороны продолжают поддерживать активное сотрудничество по этому вопросу.

Кроме того, руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на семинаре Минэнерго заявил, что к середине 2030-х годов на Луну будет доставлена атомная электростанция мощностью 5 кВт. По его словам, срок эксплуатации такого объекта составит порядка 10 лет.

