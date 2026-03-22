Ученые заглянули внутрь астероида и разгадали его тайну В NASA обнаружили трещины внутри образцов астероида Бенну

Специалисты NASA применили современные методы визуализации для изучения образцов астероида и обнаружили разветвленную сеть трещин, пронизывающих частицы горной породы, сообщается на сайте космического агентства. Это открытие помогает ученым объяснить, почему поверхность астероида Бенну обладает низкой тепловой инерцией — быстро нагревается и остывает при вращении.

Оказывается, они тоже потрескались, и это была недостающая часть головоломки, — сказал Эндрю Райан, возглавлявший рабочую группу по физическому и термическому анализу образцов OSIRIS-REx.

