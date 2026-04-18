Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 апреля 2026 в 19:35

Подсчитано, когда астероид «Бог хаоса» приблизится к Земле

Астероид «Бог хаоса» приблизится к Земле примерно через три года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Астероид «Бог хаоса» приблизится к Земле 13 апреля 2029 года, передает CBS. Небесное тело получило название в честь змея Апофиса, олицетворяющего мрак и зло.

По размеру он сопоставим с тремя футбольными полями. В момент сближения небесное тело окажется ближе многих орбитальных спутников, поэтому его можно будет увидеть невооруженным глазом. В NASA уже внесли объект в список потенциально опасных астероидов. В агентстве при этом уточнили, что в ближайшие сто лет астероид не угрожает Земле.

Ранее директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова Эдуард Боос заявил, что в России разрабатывается миссия к астероиду Апофис, который в 2029 году сблизится с Землей. По его словам, предполагается приземление аппарата на поверхность астероида для сбора грунта.

До этого специалисты NASA использовали передовые методы визуализации для анализа образцов астероида Бенну и выявили разветвленную систему трещин, пронизывающих фрагменты породы. Данное открытие позволяет исследователям объяснить, почему поверхность Бенну имеет низкую тепловую инерцию, — она быстро нагревается и остывает при вращении.

Общество
астероиды
NASA
Земля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.