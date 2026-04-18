Подсчитано, когда астероид «Бог хаоса» приблизится к Земле

Астероид «Бог хаоса» приблизится к Земле 13 апреля 2029 года, передает CBS. Небесное тело получило название в честь змея Апофиса, олицетворяющего мрак и зло.

По размеру он сопоставим с тремя футбольными полями. В момент сближения небесное тело окажется ближе многих орбитальных спутников, поэтому его можно будет увидеть невооруженным глазом. В NASA уже внесли объект в список потенциально опасных астероидов. В агентстве при этом уточнили, что в ближайшие сто лет астероид не угрожает Земле.

Ранее директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова Эдуард Боос заявил, что в России разрабатывается миссия к астероиду Апофис, который в 2029 году сблизится с Землей. По его словам, предполагается приземление аппарата на поверхность астероида для сбора грунта.

До этого специалисты NASA использовали передовые методы визуализации для анализа образцов астероида Бенну и выявили разветвленную систему трещин, пронизывающих фрагменты породы. Данное открытие позволяет исследователям объяснить, почему поверхность Бенну имеет низкую тепловую инерцию, — она быстро нагревается и остывает при вращении.