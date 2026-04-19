19 апреля 2026 в 20:55

Ученый раскрыл, когда можно будет увидеть астероид Апофис

Астероид Апофис пройдет над азиатской частью России 13 апреля 2029 года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Астероид Апофис пройдет над Россией в день максимального сближения с Землей — 13 апреля 2029 года, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев. По его словам, увидеть объект можно будет невооруженным глазом, а в бинокль наблюдать за астероидом будет еще лучше.

По имеющимся оценкам, Апофис пройдет над Россией. Видно его будет прежде всего в азиатской части страны — вблизи Омска, Томска, Новосибирска, над Красноярским краем, Якутией и Камчаткой, — сказал астроном.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-34» отправится к МКС с космодрома Байконур 26 апреля. Специалисты завершили заправку корабля компонентами топлива и сжатыми газами.

До этого на Солнце зафиксировали масштабный выброс плазмы, который не окажет влияния на Землю. Активность произошла вечером 13 апреля за правым краем солнечного диска. Ученые уточнили, что основной поток заряженных частиц направлен в сторону, противоположную земной орбите, — в направлении Венеры.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
