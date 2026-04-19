Ученый раскрыл, когда можно будет увидеть астероид Апофис Астероид Апофис пройдет над азиатской частью России 13 апреля 2029 года

Астероид Апофис пройдет над Россией в день максимального сближения с Землей — 13 апреля 2029 года, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев. По его словам, увидеть объект можно будет невооруженным глазом, а в бинокль наблюдать за астероидом будет еще лучше.

По имеющимся оценкам, Апофис пройдет над Россией. Видно его будет прежде всего в азиатской части страны — вблизи Омска, Томска, Новосибирска, над Красноярским краем, Якутией и Камчаткой, — сказал астроном.

