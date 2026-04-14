14 апреля 2026 в 10:15

На Солнце снова произошел мощный выброс плазмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Солнце вечером 13 апреля зафиксирован масштабный выброс плазмы, который, по прогнозам специалистов, не окажет влияния на Землю, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Активность произошла около 21:00 по московскому времени за правым краем солнечного диска.

Обычно подобные явления провоцируют сильные магнитные бури при достижении земной атмосферы, однако в этот раз траектория движения солнечного вещества оказалась иной. Астрономы уточнили, что основной поток заряженных частиц направлен в сторону, противоположную земной орбите.

На Землю событие не влияет — плазма улетает сейчас в обратную сторону почти точно к планете Венера, — уточнили ученые.

Ранее сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев заявил, что жители России во второй половине апреля смогут наблюдать яркую комету PANSTARRS и пик метеорного потока Лириды. Условия наблюдения позволят заметить редкие астрономические явления в ночном небе.

Космос
солнце
магнитные бури
ученые
Семья и жизнь

Общество

Здоровье/красота

