Что готовит последний понедельник весны: пыльца в Москве сегодня — 25 мая

На каждый день

Что готовит последний понедельник весны: пыльца в Москве сегодня — 25 мая

Что готовит последний понедельник весны: пыльца в Москве сегодня — 25 мая

Весна подходит к концу, и вот наступил последний понедельник мая. Рассказываем, какая погода ожидается в этот день и как она повлияет на уровень пыльцы в воздухе.

Пыльца в Москве сегодня

В понедельник, 25 мая, придет долгожданное для многих похолодание. Температура упадет до +18 градусов. При этом ожидается дождь с грозой, который замедлит распространение частиц пыльцы.

Прогноз пыльцы на 25 мая 2026 года

В текущий момент в столице пылят:

березы (финал пыления);

дуб (средняя стадия пыления);

злаки (начало цветения).

Хорошая новость для поллинозников: концентрация этих аллергенов достаточно низкая. Она составляет не более 10 единиц на кубометр. Ожидается, что дождь прибьет большую часть пыльцы к земле, так что дышать станет легче.

Однако стоит учитывать, что в Москве уже началось цветение тополя. Тополиный пух хоть и не является аллергеном, но активно разносит частички пыльцы и грязи. Так что не забывайте:

про влажную уборку дома и в офисе;

антипыльцевые сетки;

очистители воздуха с НЕРА-фильтрами.

Берегите себя!

Ранее мы составили календарь пыления в Москве в 2026 году.