Что готовит последний понедельник весны: пыльца в Москве сегодня — 25 мая

Весна подходит к концу, и вот наступил последний понедельник мая. Рассказываем, какая погода ожидается в этот день и как она повлияет на уровень пыльцы в воздухе.
Пыльца в Москве сегодня
В понедельник, 25 мая, придет долгожданное для многих похолодание. Температура упадет до +18 градусов. При этом ожидается дождь с грозой, который замедлит распространение частиц пыльцы.
Прогноз пыльцы на 25 мая 2026 года
В текущий момент в столице пылят:
березы (финал пыления);
дуб (средняя стадия пыления);
злаки (начало цветения).
Хорошая новость для поллинозников: концентрация этих аллергенов достаточно низкая. Она составляет не более 10 единиц на кубометр. Ожидается, что дождь прибьет большую часть пыльцы к земле, так что дышать станет легче.
Однако стоит учитывать, что в Москве уже началось цветение тополя. Тополиный пух хоть и не является аллергеном, но активно разносит частички пыльцы и грязи. Так что не забывайте:
про влажную уборку дома и в офисе;
антипыльцевые сетки;
очистители воздуха с НЕРА-фильтрами.
