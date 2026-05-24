Тополиный пух разносит аллергены: пыльца в Москве сегодня — 24 мая

Жара не торопится уходить из Москвы. Жителей и гостей столицы ждет очередное теплое воскресенье, сопряженное с цветением тополиного пуха. Рассказываем, каков уровень пыльцы сегодня.
Пыльца в Москве сегодня
В воскресенье, 24 мая, установится комфортная температура. Воздух прогреется до +24 градусов. При этом осадков не ожидается.
Прогноз пыльцы на 24 мая 2026 года
Прямо сейчас в столице и области активны 3 пылящих растения:
березы (пыление на исходе);
дубы (активная стадия пыления);
злаки (самое начало пыления).
Все они отличаются достаточно низкой концентрацией: до 10 частиц на кубический метр. Так что не особо чувствительные аллергики испытают облегчение.
Однако на горизонте возникла новая угроза хорошему самочувствию: начал цвести тополь. Сам по себе тополиный пух не является аллергеном. Но он активно разносит частички пыльцы и грязи. Так что не забывайте о влажной уборке, антипыльцевых сетках и очистителях воздуха с НЕРА-фильтрами.
