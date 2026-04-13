Захарова раскрыла причину дорогой электроэнергии в Европе Захарова связала рост цен на энергию в Европе с предательством Брюсселя

Евросоюз платит чрезвычайно высокую цену за предательство интересов Европы брюссельской бюрократией, написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о высокой цене зависимости от иностранной энергии.

ЕС платит чрезвычайно высокую цену за глупость и предательство интересов Европы со стороны брюссельской бюрократии, — написала Захарова.

Ранее Захарова на пресс-конференции «Геноцид советского народа: историческое просвещение и международное признание» заявила, что переписывание истории — это объявленная властями Польши, стран Прибалтики и Украины война, в том числе с советскими памятниками. Она привела данные о сносе монументов благодарности Красной Армии в этих странах.

До этого Захарова заявила, что на Западе активизировались чудовищные попытки агрессивного меньшинства переписать историю. Ответом на это стало провозглашение 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Дипломат связала реваншизм с тем, что поколение ветеранов Второй мировой войны уже не может физически защитить правду.