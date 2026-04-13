Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 16:47

Захарова раскрыла причину дорогой электроэнергии в Европе

Захарова связала рост цен на энергию в Европе с предательством Брюсселя

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз платит чрезвычайно высокую цену за предательство интересов Европы брюссельской бюрократией, написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о высокой цене зависимости от иностранной энергии.

ЕС платит чрезвычайно высокую цену за глупость и предательство интересов Европы со стороны брюссельской бюрократии, — написала Захарова.

Ранее Захарова на пресс-конференции «Геноцид советского народа: историческое просвещение и международное признание» заявила, что переписывание истории — это объявленная властями Польши, стран Прибалтики и Украины война, в том числе с советскими памятниками. Она привела данные о сносе монументов благодарности Красной Армии в этих странах.

До этого Захарова заявила, что на Западе активизировались чудовищные попытки агрессивного меньшинства переписать историю. Ответом на это стало провозглашение 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Дипломат связала реваншизм с тем, что поколение ветеранов Второй мировой войны уже не может физически защитить правду.

Власть
МИД России
Мария Захарова
Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы готовились»: Панкратов о допуске российских пловцов с флагом страны
Россиянам назвали природный антибиотик
Экс-депутат Рады раскрыл последствия для Мадьяра отказа от помощи ВСУ
Госдума рассмотрит новые меры на пользу бойцов СВО
Мадьяр ответил на вопрос о судьбе проекта АЭС «Пакш-2»
Директора водоканала задержали после массового отравления
Американка не дышала 13 минут и вернулась с того света с посланием
Украинские мошенники украли в Москве медные провода на рекордную сумму
Стало известно, кто возглавил Российский Красный Крест
Комбригу ВСУ пригрозили отставкой за провал под Волчанском
«Костьми лягут»: раскрыты коварные планы НАТО на российский аналог Starlink
«Была надежда»: Покровская о снятии санкций с россиян в водных видах спорта
Российские ученые хотят отправить миссию к опасному астероиду
В Иране считают, что максимализм США «похоронил» все шансы на мир
«Краснодар» или «Зенит»: кто станет чемпионом, все расклады на концовку РПЛ
Брат Чекалина не смог сдержать эмоции после приговора родственнику
Мадьяр раскрыл, что будет делать при звонке от Путина
Обида на Добронравова, слова о Галкине, бездетность: как живет Дорогов
Экс-сенатор признан виновным в подготовке к убийству
«Имеют все шансы»: в Совфеде дали прогноз по отношениям России и Венгрии
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.