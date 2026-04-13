13 апреля 2026 в 20:14

Атомный авианосец США заметили в 200 км от Ирана

BBC: атомный авианосец «Авраам Линкольн» заметили в 200 км от побережья Ирана

Фото: Us Navy/Global Look Press
Американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» находился на окраине Оманского залива, примерно в 200 километрах к югу от иранского побережья, сообщает BBC. В новостной службе отметили, что это самое близкое к Оманскому заливу место, где они наблюдали атомный военный корабль с начала боевых действий.

Рядом с авианосцем также находились два военных судна, которые по своим размерам и форме соответствуют эсминцам с управляемыми ракетами ВМС США. Как полагают журналисты, они, вероятно, входят в ударную группу «Линкольна».

«Авраам Линкольн» был принят в состав ВМС США в 1989 году и участвовал в кампаниях в Ираке и Афганистане. С начала военной операции в Иране корабль был развернут на Ближнем Востоке во главе ударной группы. Иранские военные неоднократно заявляли об атаках на этот авианосец.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США будут останавливать все корабли, пытающиеся пройти через Ормузский пролив. По его словам, стратегически важный водный путь будет закрыт в ближайшем будущем.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

