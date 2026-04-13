Атомный авианосец США заметили в 200 км от Ирана BBC: атомный авианосец «Авраам Линкольн» заметили в 200 км от побережья Ирана

Американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» находился на окраине Оманского залива, примерно в 200 километрах к югу от иранского побережья, сообщает BBC. В новостной службе отметили, что это самое близкое к Оманскому заливу место, где они наблюдали атомный военный корабль с начала боевых действий.

Рядом с авианосцем также находились два военных судна, которые по своим размерам и форме соответствуют эсминцам с управляемыми ракетами ВМС США. Как полагают журналисты, они, вероятно, входят в ударную группу «Линкольна».

«Авраам Линкольн» был принят в состав ВМС США в 1989 году и участвовал в кампаниях в Ираке и Афганистане. С начала военной операции в Иране корабль был развернут на Ближнем Востоке во главе ударной группы. Иранские военные неоднократно заявляли об атаках на этот авианосец.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США будут останавливать все корабли, пытающиеся пройти через Ормузский пролив. По его словам, стратегически важный водный путь будет закрыт в ближайшем будущем.