Трамп объявил морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров

США начнут блокировать все суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив, заявил амеркианский президент Дональд Трамп. По его словам, речь идет и о тех, что выходят оттуда.

До этого сообщалось, что Трамп может устроить морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров. По словам аналитиков, соответствующий шаг рассматривается как альтернатива масштабной операции и способ ограничить ключевые источники доходов страны. Один из сценариев — частичная блокада с досмотром и задержанием танкеров, прежде всего в районе Ормузского пролива, под предлогом контроля за соблюдением санкций.