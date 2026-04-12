12 апреля 2026 в 12:59

В Иране заявили о подготовке нового режима для Ормузского пролива

Депутат Азизи: все проходящие через Ормузский пролив корабли будут платить Ирану

Фото: US Navy/via Globallookpress.com
Все корабли, проходящие через Ормузский пролив, будут платить Тегерану сборы, заявил глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи. По его словам, которые приводит RT, новый режим контроля и управления проливом должно утвердить иранское правительство.

Правительство должно, утвердив этот закон, установить новый режим управления и контроля над Ормузским проливом и Персидским заливом. Каждое судно, которое соберется пройти, согласно национальным интересам [Ирана], должно будет платить сборы, — подчеркнул Азизи.

Говоря о американо-иранских переговорах в Исламабаде, депутат отметил, что США больше нуждаются в заключении мирного соглашения, нежели Иран. Он также добавил, что Вашингтон не заслуживает доверия Тегерана.

До этого бывший переговорщик Госдепартамента по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер констатировал, что у Ирана на переговорах больше «козырей в рукаве», чем у США. По его словам, Тегеран не готов идти американцам на уступки, потому что превратил географию в свое оружие, перекрыв пролив.

Мир
Ближний Восток
Иран
переговоры
США
Ормузский пролив
