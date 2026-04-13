В Кремле рассказали о будущем отношений Москвы и Будапешта

В Кремле рассказали о будущем отношений Москвы и Будапешта Песков: Россия будет вести диалог с новыми властями Венгрии

Россия будет вести диалог с новыми властями Венгрии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что прагматичные контакты будут полезны для обеих стран.

Мы слышали заявления о готовности вести диалог. Разумеется, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта, — сказал Песков.

Ранее оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что новой власти Венгрии в любом случае придется сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам венгерского политика, географическое положение и энергетическая зависимость Венгрии от РФ никуда не денутся.